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"Крути колеса від цінового стресу" та збери аптечку до 25% дешевше

12 ноября, 12:22

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Якщо збираєтеся брати на роботу не тільки обідній перекус, а й противірусні засоби та вітаміни, підказуємо ідею для економії

До 30 листопада включно в роботизованих аптеках "Благодія", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" діятиме акція "Крути колеса від цінового стресу"*. Можна зекономити до 25%, адже діють знижки на різні групи товарів: ліки, вітаміни, засоби гігієни, медичні вироби, дитяче харчування тощо.

Взагалі акція триває з 1 жовтня по 30 листопада 2019 року включно. Наразі ще є час на потрібні аптечні покупки зі знижками до 25%. Зберіться у довгу дорогу, взявши з собою ліки та засоби гігієни. Завітайте в гості до молодих батьків, купивши дитяче харчування зі знижкою. Допоможіть дитині підвищити імунітет. Роботизовані аптеки "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" й "Аптека Шар@" пропонують товари для різних ситуацій. Їх на полиці знаходить робот PharmBot, тому ви купуєте швидше та не стоїте в довгих чергах. На відміну від людини, техніка не може почути назву препарату неправильно чи переплутати дозування.

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Якщо хочете зробити попереднє замовлення та зайти в аптеку за зібраним переліком майбутніх покупок, зателефонуйте за номером: 5900. Можете скористатись можливістю, поки їдете у громадському транспорті чи йдете з роботи. Оператор аптечної довідки надасть загальну інформацію та прийме ваше замовлення.

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Фото: пресс-служба Ассоциации животноводов Украины

Якщо хочете дізнатись, скільки зекономите в листопаді на покупках акційних товарів, то знайте, що цю інформацію можна запитати у провізора. Поповнюйте домашню аптечку. Так ви будете мати під рукою товари, які можуть знадобитись зараз чи потім.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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