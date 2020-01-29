Круты-2020: что важно знать о годовщине легендарного сражения

В 102-ю годовщину боя вспоминаем, что происходило под Крутами в 1918-м и как вспоминали об этом событии последние два десятка лет

/ Фото: Сегодня

Ежегодно 29 января вспоминают Героев Крут – киевских студентов, которые в 1918-м на железнодорожной станции в 150 км от Киева вступили в бой с превосходящими силами большевиков. Неравное противостояние на долгое время оказалось вычеркнуто из истории, но с обретением независимости Украины заняло важное место в учебниках, а позже и в календарях украинцев. В 102 годовщину боя вспоминаем, что происходило под Крутами в 1918-м и как вспоминали об этом событии последние два десятка лет.

Предпосылки события: от независимости к войне

25 октября 2017-го в Петрограде произошел Октябрьский переворот, власть перешла к большевикам. Вооруженное восстание большевиков не было принято Центральной Радой Украины. 7 ноября Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной республики. В границы УНР входили территории проживания украинского населения от Волыни до Екатеринославской губернии, фактически территории "от Сяна до Дона". В ответ на это 12 декабря 1917 года в Харькове прошел "Первый Всеукраинский съезд Советов", который провозгласил на территории Украины создание "республики" советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с правительством – Народным секретариатом. Спустя две недели, 29 декабря РСФСР признал созданное в Харькове советское "правительство", фактически вступив, таким шагом, в войну против УНР.

22 января Центральная Рада выпустила Четвертый универсал, в нем УНР провозглашалась независимым, суверенным государством. 28 января в Киеве рабочие завода "Арсенал", поддерживающие российских большевиков, провели митинг, в котором решили сопротивляться центральной власти. На следующий день требование передать власть советам было вручено Центральной Раде. Предложение было отвергнуто, произошло восстание рабочих. В городе шли столкновения, захваты железной дороги, мостов, складов оружия. Протестующие ждали поддержки от наступающих войск Муравьева, которые в итоге были задержаны под Крутами.

Эшелонная война и исторический бой

То, что происходило под Крутами – часть "Эшелонной войны", которая была распространена в начале 1918-го. Считается, что такой вид боевых действий был обусловлен отсутствием фактической линии фронта и большой удаленностью противоборствующих сил друг от друга. Одним из "отцов" эшелонной войны называют Михаила Муравьева – командующего красной армии, участвовавшей в бою под Крутами. Задача армии в эшелонной войне – быстро занять узловую станцию, пополнить ресурсы за счет местных запасов и отправиться дальше, выиграв время и не дав противнику подготовиться к атаке. В бою под Крутами планам Муравьева не суждено было сбыться. Он встретил сопротивление, обеспечившее, как считают историки, стратегическое преимущество для войск, которые находились в то время в Киеве.

(Схема боя под Крутами, историческое фото)

Армия Муравьева, которая шла на Киев со стороны Бахмача, насчитывала 5-6 тысяч человек и состояла из балтийских матросов, московских и петроградских красноармейцев. Эшелон Муравьева был укреплен бронепоездом с пушками, пулеметами.

Вооруженные формирования, прибывшие из Киева в Круты, насчитывали всего 600 человек. 400 из них – юнкеры первой юношеской военной школы им.Богдана Хмельницкого, и до 130 – студенты-гимназисты Киевского университета Святого Владимира, Украинского народного университета, и гимназии Киево-Мефодиевского братства. Также в Крутах находились несколько десятков добровольцев.

Защитников станции поддерживала одна пушка на подвижной основе, которая перемещалась по железнодорожным путям. Во время боя, начавшегося рано утром 30 января, преимущество было на стороне превосходящей числом армии Муравьева, а произошедшее восстание на заводе "Арсенал" не давало надежды на помощь силам УНР в Крутах.

Карта: стратегическая ситуация в январе 1918 г. (источник: kruty.org.ua)

Командир сил УНР Аверкий Гончаренко принял решение отступать. Но студенты-гимназисты оказались изолированы от юнкеров и прибыли на станцию уже тогда, когда она была захвачена большевиками. Из 35 человек 27 были расстреляны, как считается, из мести за слишком высокие потери в армии Муравьева. Бой под Крутами замедлил продвижение красных, чем, как считают историки, замедлил процесс становления советской власти в Украине.

Погибших под Крутами торжественно перезахоронили 19 марта 1918 года на Аскольдовой могиле. С установлением советской власти о Крутах говорить перестали. Сразу после распада СССР на месте боя под Крутами установили деревянный крест, а уже в нулевых там же появился целый мемориальный комплекс. О бое начали активно говорить в начале девяностых, связанные с этим событием мероприятия из года в год менялись, отличаясь как массовостью, так и характером проведения. За последние годы в память о Крутах снимали фильмы, создавали мемориалы и даже проводили факельные шествия.

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1998: памятная монета

1998 год – 80 лет бою под Крутами.Монета, вышедшая в этом году, "посвящена 80-летию боя под Крутами – событию, которое вошло в историю Украины яркой страницей героического сопротивления трехсот киевских студентов и гимназистов, которые стали на защиту независимости Украинской народной Республики от наступающих большевистских войск". Так говорится в описании к монете на сайте Нацбанка.

Монета из сплава нейзильбера массой 12,8 граммов была выпущена тиражом 50 000 экземпляров по розничной цене 41 грн.

"На аверсе монеты в центре изображен малый Государственный герб Украины на фоне многофигурной композиции, которая воплощает идею расстрелянного государственного возрождения: через центр мишени, обозначенной на монетном поле тремя концентрическими окружностями, направляется в перспективу колонна вооруженных юношей. Слева и справа от изображения даты – 1918-1998. По кругу размещены надписи: вверху Украина, внизу в две строчки: две гривны", – говорится в описании к монете.

На реверсе монеты художникам удивительным образом удалось разместить целый сюжет в одной композиции. Юноши – бойцы УНР, рука – эшелонная армия Муравьева. Она прокладывает путь коннице.

2003: Леонид Кучма и распоряжение в связи с годовщиной Крут

Первым президентом Украины, который вынес вопрос памяти героев Крут на государственный уровень, стал Леонид Кучма. За неделю до 85-й годовщины события вышло распоряжение N 12/2003-рп "О почтении памяти Героев Крут", в котором "с целью утверждения высокой политической культуры в обществе, воспитания у молодежи патриотизма и уважения к историческому прошлому Украинского народа" Кабмину предлагалось принять меры по обеспечению введения памятных мест, проведения тематических вечеров и конференций, Министерству образования и Минобороны – провести в учебных заведениях и военных лицеях уроки патриотизма, а Государственному комитету по телерадиовещанию обеспечить широкое освещение в СМИ мероприятий по чествованию памяти героев Крут.

2006: Виктор Ющенко и открытие мемориала героям Крут

Идея создать монумент погибшим рядом со станцией Круты звучала с начала девяностых. Но сам памятник построили лишь к 25 января 2006-го. Он представляет собой насыпной семиметровый холм с установленной на нем десятиметровой красной колонной. (Такие же колонны – в Киевском университете, студенты которого отправились воевать).

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(Открытый в 2006 году мемориал героям Крут, 2019 г. – фото: "Сегодня")

У подножия мемориала построили часовню, а рядом выкопано озеро в форме креста. В открытии мемориала участвовал президент Виктор Ющенко.

2008: Музей в вагонах

В 2008 году мемориал в Черниговской области дополнили композицией из семи вагонов с железнодорожной платформой военного эшелона. Поезда установили на рельсы, таким образом обеспечив имитацию перрона Киевского вокзала, с которого гимназисты отправлялись воевать на станцию Круты.

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(Фото: вагоны-музеи в Крутах, которые были установлены в 2008 году. Фото: "Сегодня", 2019 г.)

Вагоны установлены рядом с мемориалом, пять из них переоборудованы внутри под музейные помещения.

2016: Первый мурал в Харькове и факельное шествие в Киеве

Первый мурал, посвященный бою под Крутами появился в Харькове. Рисунок 7 на 5 метров разместили на здании в пер. Фейербаха 1. Рисовали мурал три дня, завершили к годовщине – 29 января.

Тогда же сообщалось, что авторы композиции – бойцы "Азова" и неизвестный дончанин. Спустя полгода граффити подверглось атаке вандалов, которые облили его краской.

В Киеве в этот день провели факельное шествие от станции метро Арсенальная до Аскольдовой могилы, участие в нем приняли несколько сотен человек.

(Факельное шествие в память о бое под Крутами, 30.01.2016)

В полиции в тот день отмечали, что активисты хотели зажечь покрышки на Банковой, но копы не дали им этого сделать.

2017 – Первая реконструкция боя за завод Арсенал

Три года назад, в январе 2017-го в Киеве впервые организовали историческую реконструкцию боя между большевиками и армией УНР на Арсенальной площади.

Около 30 солдат в форме большевиков и бойцов УНР разыграли сражение, в котором даже задействовали пушку, стрелявшую холостыми снарядами, и два пулемета.

2018: Поезд единения и исторический экшн

Необычным способом вспомнили о бое в 2018-м. 28 января из Киева к станции Круты выехал "Поезд единения", состоявший из лицеистов старших классов учебных заведений военно-спортивного профиля. В Крутах их ждали памятные мероприятия и полевая кухня. Мероприятие фактически являлось большим флешмобом, в ходе которого украинские студенты повторяли путь таких же студентов, живших сто лет назад.

Тем временем завершались съемки исторического экшн-боевика, приуроченного к сотой годовщине сражения. Прямо под Киевом снимались масштабные экшн-сцены, в которых даже задействовали Нацгвардию. В массовый прокат фильм вышел в феврале 2019-го, и, несмотря на смету в 54 млн. грн и рекламу в СМИ, отнюдь не бил рекорды по кассовым сборам.

2020: А что сейчас?

С каждым годом бою под Крутами уделяется все больше внимания, в частности, после закрепления даты на государственном уровне в 2003 году. В стране именами героев Крут называют улицы, их изображения переносят на муралы, а памятник на месте сражения превратился в целый мемориальный комплекс, и на его территории каждый год уже традиционно проходят митинги-реквиемы. В этом году в Киеве пройдут сразу несколько памятных мероприятий.

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