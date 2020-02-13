Кто кого? Стартовал всеукраинский батл мужчин и женщин

Пришло время закончить вечное противостояние! С 11.02.2020 по 11.03.2020 сервис онлайн-кредитования MyCredit проводит всеукраинский "Love батл", в котором команда девушек и команда парней померяются знаниями друг о друге. Победители получат подарки из призового фонда в 30 000 грн!

Принять участие в батле и выиграть крутые призы просто: необходимо выбрать команду, ответить на вопросы викторины и оформить займ в MyCredit в период действия акции. Так, шансы получить приз будут равны как для новых, так и для постоянных клиентов сервиса. Выиграет та команда, которая наберет большее количество баллов, и все призы достанутся участникам команды-победителя. Отслеживать рейтинг команд можно в live-режиме на странице акции. Розыгрыш призов и объявление победителей состоится 12.03.2020 в прямом эфире на официальных страницах сервиса в социальных сетях.

Директор по маркетингу MyCredit Серафима Нехода прокомментировала запуск акции так:

"Приближается самый романтический праздник года и, конечно, мы не могли оставить это без внимания, а наших клиентов – без подарков. Поэтому мы запускаем всеукраинскую акцию "Love батл" с призовым фондом в 30 000 гривен. Это первый батл, который объединяет и поможет вам стать ближе с любимым человеком. Отвечайте на вопросы о своей половинке, зарабатывайте баллы для команды и принимайте участие в розыгрыше 10 ценных призов!"

MyCredit – сервис быстрого кредитования, где украинцы могут получить деньги до зарплаты в онлайн-режиме. За три года работы компания вошла в тройку лидеров украинского рынка микрокредитования, дважды получила награду "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, а также звание "Лучшее предприятие страны" в рейтинге "Звезда качества". На сегодняшний день клиентами сервиса MyCredit уже стали более 250 тысяч украинцев.

Узнать детали акции и принять участие можно на сайте MyCredit.

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