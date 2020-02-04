Кто в 2019 году брал кредиты до зарплаты?

Благодаря упрощенной процедуре получения кредита и высокой вероятности одобрения заявки, этот способ стал востребованным и популярным среди украинцев

Согласно последним данным Госстата, средняя заработная плата по регионам Украины составляет 10 679 гривен. Казалось бы, сумма достаточно немалая. Но если учесть первоочередные ежемесячные расходы: оплату коммунальных услуг, закупку продуктов и бытовых принадлежностей, деньги на проезд – на жизнь останется меньше половины дохода. А если к регулярным тратам добавить аренду жилья – не останется практически ничего.

Такая ситуация вынуждает украинцев искать финансовую помощь на стороне, и нередко выбор падает на сервисы быстрого кредитования. Благодаря упрощенной процедуре получения кредита и высокой вероятности одобрения заявки, этот способ стал востребованным и популярным среди украинцев.

Чтобы выяснить, кому в Украине не хватает денег до зарплаты, мы обратились в популярный сервис онлайн-кредитования MyCredit. Сервис работает на рынке более 3-х лет и за это время его клиентами стали более 250 тысяч украинцев.

Кому не хватало денег до зарплаты в 2019 году?

Специалисты сервиса MyCredit поделились статистикой и рассказали, кому в 2019 году не хватало денег до зарплаты и какие цели кредитования преобладают среди клиентов. Данные представлены в диаграммах ниже.

Отсюда следует, что в 2019 году за онлайн-кредитом чаще обращались мужчины – 59%.

Среди клиентов сервиса онлайн-кредитования преобладала возрастная категория 21-30 лет – 49%. На втором месте с достаточно большим разрывом оказались клиенты в возрасте 31-40 лет – 28%. Традиционно наименее востребована такая услуга среди украинцев старшего поколения: 51 год и старше – 4%.

По данным диаграммы видно, что чаще всего за онлайн-кредитом обращались работающие украинцы – 74%. Кроме того, 8% клиентов сервиса занимаются предпринимательской деятельностью. Украинцам, получающим социальные выплаты, в 2019 году денег тоже не хватало – 10% клиентов получают выплаты от государства. Процент временно неработающих среди клиентов MyCredit в 2019 году составил 6%.

Исходя из представленных данных следует, что нехватку денег в большей степени ощущают молодые работающие украинцы.

На что украинцам не хватило денег?

Сервис MyCredit предоставляет деньги до зарплаты в размере от 100 до 12 000 гривен. При этом средний размер займа при обращении в сервис составляет 5 000. Сумма небольшая, но она рассчитана таким образом, чтобы получить помощь до зарплаты и преодолеть временные финансовые трудности.

Итак, на что украинцам не хватало денег до зарплаты в 2019 году и какие затраты побуждали их обращаться в сервис онлайн-кредитования?

Таким образом, чаще всего украинцы брали кредит онлайн потому, что не справлялись с повседневными расходами. Вариант "деньги до зарплаты" выбрали 32% пользователей сервиса. Следующий пункт, на который украинцам не хватает денег, – "семейные затраты". Эту категорию отметили 21% заемщиков. Отметим, что брать кредит на погашение уже существующего займа украинцы не готовы. Этот вариант выбрали всего 4% клиентов.

Портрет клиента сервиса онлайн-кредитования 2019

Благодаря статистике MyCredit, можно сделать вывод, что клиенты сервиса кредитов до зарплаты в 2019 году – это молодые работающие украинцы, которым регулярно не хватает денег на повседневные расходы.

Такая ситуация объяснима. Согласно данным электронной переписи населения, в январе 2020 в Украине постоянно проживало более 37 млн человек. При этом граждан основного трудоспособного возраста меньше половины – около 16-ти млн. 11,5 млн человек пенсионного и предпенсионного возраста, а людей раннего трудоспособного возраста и детей – в целом 9,4 млн. Отсюда вывод, что работающие украинцы вынуждены содержать остальное население. В первую очередь, это реализуется через систему налогообложения. Кроме того, практически в каждой семье есть иждивенцы, которые находятся на полном обеспечении работающих членов семьи. Так, к ежемесячным расходам украинцев добавляется материальная помощь близким.

Учитывая названные обстоятельства, вложиться в зарплату молодым людям становится практически нереально, и кредит до зарплаты часто становится единственным вариантом избежать безденежья и свести концы с концами.

Что будет дальше?

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 13%. Но что это значит для украинцев? Последние несколько лет наблюдается зависимость "повышение зарплаты = подорожание жизни", и в обществе ожидается возрастание цен на продукты, технику, бензин, другие предметы первой необходимости. Чтобы получить экспертное мнение относительно того, что ждет украинцев в 2020 году, мы обратились к директору сервиса онлайн-кредитования MyCredit Дмитрию Стензе:

"Безусловно, хочется верить в позитивные изменения и улучшение качества жизни в Украине. Но, важно понимать, что это постепенный процесс. И ждать кардинальных изменений сейчас оснований нет. Вопрос необходимости финансовой помощи до зарплаты останется актуальным для многих украинцев. Мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать украинцев и, в случае необходимости, предоставлять финансовую помощь до зарплаты максимально быстро и качественно. Наша цель – делать деньги доступными. Поэтому мы всегда рядом и в любой ситуации готовы прийти на помощь".

Оценивая динамику рынка за 2019, можно сделать вывод, что и в 2020 году интерес украинцев к сервисам быстрого кредитования будет продолжать расти, а рынок микрокредитования – развиваться и совершенствоваться.

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