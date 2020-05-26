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Кулеба в МИД Украины дал "дипломатический иммунитет" необычным гостям: фото

26 мая, 05:17

Сергей Мартынец

Необычная семейная пара неожиданно залетела в украинский МИД и успела попозировать на камеру

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на территорию его ведомства прилетели две утки, которым уже предоставлено "убежище". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Есть такая история. Во двор Министерства иностранных дел Украины прилетела семейная пара. Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят во дворе, обустраиваются. В связи с этим мною принято решение предоставить им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения", – написал он.

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Пока Кулеба в раздумьях, какие им дать имена, пользователи сети в комментариях предложили свои варианты: Лаки и Лари, Грета и Тунберг, Карпо и Мелашка, Зрада и Перемога, Каштан и Туя.

Напомним, в 2017 году в МИД Украины трудоустроили "бездомного посла без образования". Директор политического департамента МИД Алексей Макеев принял на работу кота по кличке Амбассадор. Новый сотрудник "представляет" украинско-кошачьи интересы на международной арене.

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Как сообщали новости "Сегодня", в том же году МИД Франции решил нанять двух кошек. Одну назвали Номи, другую – Ноэ. Клички выбраны не случайно: если соединить два имени вместе, то получится Номиноэ – имя первого правителя Бретани в 831-851 годах. Теперь Номи и Ноэ служат в здании французского МИДа.

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утки МИД Украины Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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