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Купить мед с пользой и без риска: советы экспертов

2 июля, 11:27

Видео-интервью, которое состоится в пресс-центре "Сегодня" 4 июля 2019 г., в 11:00, будет посвящено следующим вопросам:

- Главный медосбор сезона, прогнозы объема производства меда,

- Цены на медовую продукцию на внутреннем рынке

- Итоги исследования предпочтений потребителей меда

- Тренды Интернет-торговли медом и продуктами пчеловодства,

Вы узнаете, какая цена складывается на рынке Украины в этом году, какой мед пользуется самым большим спросом среди потребителей, какой мед откачивают летом, какой популярный продукт пчеловодства образовывается в процессе откачки меда, что такое апидомик, и многое другое.

В мероприятии примут участие:

Валерий Викторович Курейко, представитель ТМ "Знатний Мед", пчеловод с 30-летним опытом, эксперт медового рынка.

Руслана Плис, консультант Интернет-магазина "Знатний Мед", медовый сомелье, эксперт.

Справка:

Знатный Мед — натуральный продукт, заботливо собранный для Вас на традиционной пасеке в экологически благоприятном месте. Мед не поддается никакой термической обработке, а к пчелам не применяются антибиотики. Вы можете быть уверены, что получаете вкусный, полезный и натуральный продукт, от трудолюбивых пчел – от самой природы. С помощью Интернет-магазина Знатный Мед, каждый желающий может заказать и получить мед в Киеве по Украине. В ассортименте Интернет-магазина znatnymed.com – всегда в наличии несколько видов меда (акация, лесной, полевой, подсолнух, липа с разнотравьем и т.д.), а также различные продукты пчеловодства (пыльца, забрус, подмор, прополис, воск), подарочные наборы и сопутствующие товары.

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Тег видео-интервью, Знатный Мед

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