Курица остается самым дешевым мясом: цены в 1,7 раза меньше, чем на свинину — Институт аграрной экономики

По данным Госстата, внутренний рынок Украины мясом птицы на 100% обеспечивают отечественные производители

Курица остается самым дешевым мясом: цены в 1,7 раза меньше, чем на свинину — Институт аграрной экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e70/b27/5c6e70b27fd45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e70/b27/5c6e70b27fd45.jpg 2019-02-21T11:35:00+02:00 Украина По данным Госстата, внутренний рынок Украины мясом птицы на 100% обеспечивают отечественные производители

По состоянию на 1 февраля 2019 года розничная цена на куриные тушки среднего веса составила 58,01 грн/кг, тогда как розничная цена на говядину и свинину на кости (тазобедренная часть) была в среднем в 1,7 раза выше — 98,53 грн/кг и 99,30 грн/кг соответственно.

Официальные данные о действующих ценах на мясо птицы, говядину и свинину обнародовала ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталия Копытец.

"Анализ розничных цен на тушки кур в предприятиях торговой сети и на рынках показал, что в 2018 году (по состоянию на конец года) розничная цена выросла по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 7,6% и составила 58,01 грн/кг. Самые высокие розничные цены на тушки кур средней упитанности в конце 2018 года наблюдались в Донецкой (68,29 грн/кг), Закарпатской (61,95 грн/кг) и Одесской (61,1 грн/кг) областях, а минимальные — в Черниговской (54,27 грн/кг), Днепропетровской (55,32 грн/кг) и Киевской (55,41 грн/кг) областях. Наибольший ценовой рост розничной цены тушки кур зафиксирован в сентябре 2018 года — на 2,2% по сравнению с августом 2018 года. В большинстве месяцев 2018 года наблюдалась ценовая стабильность. Розничная цена росла в пределах 0,4-1,0% по сравнению с показателями предыдущих месяцев", — отметила эксперт.

Исследования Института аграрной экономики свидетельствуют, что по сравнению с показателями 2017 года больше всего розничные цены на мясо птицы повысились в январе — июне 2018 года (на 23,5-30,2%). В июле-августе — на 11,7-17,8%. Наименьшим повышение было в сентябре — декабре (7,1-7,8%). По состоянию на 1 февраля 2019 года розничная цена на тушки кур средней упитанности составила 58,83 грн/кг, т. е. увеличилась на 1,4% по сравнению с показателем декабря и на 7,0% по сравнению с показателем февраля 2018 года. Как и в конце 2018 года, в начале 2019 года максимальной розничная цена на тушки кур средней упитанности была в Донецкой области (69,94 грн/кг). Самая низкая розничная цена была в Киевской области (55,52 грн/кг).

Наталия Копытец опровергла информацию некоторых экспертов о том, что цены на курятину вроде бы сравнялись со стоимостью свинины. По данным Института аграрной экономики, курятина была и остается самым дешевым мясным продуктом на внутреннем рынке Украины.

"Потребители мясной продукции предпочитают мясо птицы, которое значительно дешевле других видов мяса. В последние годы в структуре потребления мяса в пересчете на 1 человека в год доля говядины (около 13,0%) и свинины (около 40,0%) сокращается, тогда как доля мяса птицы увеличивается и составляет чуть более 47,0%", — констатировала эксперт.

Данные Института аграрной экономики почти совпадают с официальной статистикой Министерства аграрной политики Украины. По данным министерства, по состоянию на 8 февраля 2019 года средняя оптовая цена мяса курицы составляла 46,06 грн/кг, розничная — 58,8 грн/кг. Цена свинины в опте — 75,3 грн/кг, в рознице — 98,5 грн/кг.

Оптово-отпускные цены на говядину составляли 79,1 грн/кг, розничные — 98,5 грн/кг.

"Среди всех видов мяса наиболее ощутим разрыв в оптовых и розничных цен на свинину — 23,2 грн на 1 кг продукта. Далее следуют говядина и мясо птицы (курица) — 19,3 грн и 12,7 грн соответственно", — отметили в Министерстве аграрной политики Украины.

По данным Госстата, внутренний рынок Украины мясом птицы на 100% обеспечивают отечественные производители. Львиная доля по объемам производства курятины принадлежит агроиндустриальному холдингу "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Продукция известна под торговой маркой "Наша Ряба".

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