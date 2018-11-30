Квартира на Новый год по доступной цене – миф или реальность

Накануне Нового года традиционно повышается спрос на аренду жилья. Команда Dobovo решила разобраться, какие цены ждут украинцев, которые арендуют жилье на Новый год? О всех подводных камнях, связанных с бронированием жилья в преддверии праздника, а также, как поменялись цены по сравнению с прошлым годом, читайте в материале.

Уже сейчас в Киеве в новогоднюю ночь забронировано 87% доступных квартир, в Одессе – 91%, а во Львове- 98%.

Цена однокомнатной квартиры в Киеве, которая в низкий сезон стоит в среднем 700-1000 грн, в новогоднюю ночь составит от 2500 грн, с ограничением по бронированию от 3 ночей. Стоимость трехкомнатных квартир в столице стартует от 6000 грн.

Во Львове же, который в новогодний период всегда занимает лидирующую позицию среди популярных направлений, стоимость аренды однокомнатной квартиры на новогодние праздники стартует от 3000 гривен за сутки, что даже выше, чем в Киеве.

Двойные, а то и тройные тарифы и минимальный срок аренды устанавливают многие. При этом каждый владелец самостоятельно определяет коэффициент повышения стоимости в праздничный период и устанавливает соответствующие цены.

Кстати, по сравнению с прошлым годом, стоимость квартир возросла незначительно, на 5-10%.

Совет от эксперта

Хотим заметить, что если на каких-то ресурсах вы найдете жилье на Новый год по заниженной цене – не спешите бронировать жилье у таких "владельцев". Скорее всего, вас ждут мошенники и по приезде квартиру никто не предоставит. Мы рекомендуем пользоваться проверенными ресурсами, где владельцы дорожат своей репутацией и рейтингом.

Также советуем снимать квартиру на 3 ночи вместо одной, даже если вам нужна всего 1 ночь. Так вы сможете обойти необходимые условия минимального проживания.

Читайте правила владельцев или пользуйтесь фильтрами

Учтите – владелец может указывать, что его квартира не сдается для проведения вечеринок. Не ознакомившись с этим правилом, вы рискуете испортить себе праздник. Есть владельцы, которые не согласны сдавать жилье для большой компании с перспективой на шумную новогоднюю вечеринку. Чтобы не создавать себе неприятных сюрпризов, внимательно читайте правила владельцев или пользуйтесь уже существующими фильтрами на сайтах бронирования. И конечно будьте готовы к тому, что многие владельцы требуют имущественный залог, страхуя себя финансовой гарантией.