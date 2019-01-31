Лаборатория Онлайн Бизнеса 2019: что известно о главном событии для предпринимателей

Образовательная компания GeniusMarketing ежегодно проводит саммит по привлечению клиентов из интернета

Лаборатория Онлайн Бизнеса 2019: что известно о главном событии для предпринимателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2e3/01b/5c52e301b4745.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2e3/01b/5c52e301b4745.jpg 2019-01-31T13:59:00+02:00 Украина Образовательная компания GeniusMarketing ежегодно проводит саммит по привлечению клиентов из интернета

Событие стало самым масштабным в Восточной Европе. Суммарно за 4 года его посетило более 10 000 человек из 19 стран мира. С 17 по 19 мая пройдет V ежегодная Лаборатория Онлайн Бизнеса. Организаторы уже делятся информацией о предстоящем мероприятии.

Новая локация для нового события

#ЛОБ18 проходила в КиевЭкспоПлазе. В 2019-м саммит переезжает в киевский Дворец спорта. Это говорит о возможном увеличении количества участников. Прошлогодний ивент посетило более 4 000 человек.

Атмосфера, в которую окунется весь город

"Киев станет столицей бизнеса на 3 дня, куда будут приезжать люди со всего мира за новыми идеями, практикой и нетворкингом", – сказано на официальном сайте Лаборатории.

Для участников события будет выстроена отдельная экосистема. В дни события посетители смогут воспользоваться специальными скидками на размещение, еду и работу в коворкингах.

Атмосфера – одна из сильнейших сторон мероприятия. Официальный видеоотчет #ЛОБ18 помогает ее прочувствовать:

Звезды бизнеса на сцене

Тематика #ЛОБ 19 – All Stars. По словам организаторов, это значит, что на сцену выйдут топ-спикеры. По предварительной информации уже известны несколько имен:

основатель проданной за $100 млн TemplateMonster Давид Браун ,

владелец сети суши-баров "Суши Мастер" Алекс Яновский ,

основатель Monobank Дмитрий Дубилет.

Полный список выступающих будет опубликован на официальном сайте – gmsummit.me – уже 1 февраля.

2 билета по цене 1

С 28 по 31 января включительно проходит последняя предпродажа билетов. Это возможность получить билеты за полцены, которая больше не повторится. С 1 февраля акция будет недействительна.

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