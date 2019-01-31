Лаборатория Онлайн Бизнеса 2019: что известно о главном событии для предпринимателей
Образовательная компания GeniusMarketing ежегодно проводит саммит по привлечению клиентов из интернета
Событие стало самым масштабным в Восточной Европе. Суммарно за 4 года его посетило более 10 000 человек из 19 стран мира. С 17 по 19 мая пройдет V ежегодная Лаборатория Онлайн Бизнеса. Организаторы уже делятся информацией о предстоящем мероприятии.
Новая локация для нового события
#ЛОБ18 проходила в КиевЭкспоПлазе. В 2019-м саммит переезжает в киевский Дворец спорта. Это говорит о возможном увеличении количества участников. Прошлогодний ивент посетило более 4 000 человек.
Атмосфера, в которую окунется весь город
"Киев станет столицей бизнеса на 3 дня, куда будут приезжать люди со всего мира за новыми идеями, практикой и нетворкингом", – сказано на официальном сайте Лаборатории.
Для участников события будет выстроена отдельная экосистема. В дни события посетители смогут воспользоваться специальными скидками на размещение, еду и работу в коворкингах.
Атмосфера – одна из сильнейших сторон мероприятия. Официальный видеоотчет #ЛОБ18 помогает ее прочувствовать:
Звезды бизнеса на сцене
Тематика #ЛОБ 19 – All Stars. По словам организаторов, это значит, что на сцену выйдут топ-спикеры. По предварительной информации уже известны несколько имен:
основатель проданной за $100 млн TemplateMonster Давид Браун,
владелец сети суши-баров "Суши Мастер" Алекс Яновский,
основатель Monobank Дмитрий Дубилет.
Полный список выступающих будет опубликован на официальном сайте – gmsummit.me – уже 1 февраля.
2 билета по цене 1
С 28 по 31 января включительно проходит последняя предпродажа билетов. Это возможность получить билеты за полцены, которая больше не повторится. С 1 февраля акция будет недействительна.
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