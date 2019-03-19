Лауреаты общенациональной программы "Человек года–2018" в номинации "Промышленник года"

Лауреаты общенациональной программы "Человек года–2018" в номинации "Промышленник года" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e9/f17/5c90e9f171ba3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e9/f17/5c90e9f171ba3.jpg 2019-03-19T15:10:00+02:00 Украина

Дмитрий Иоргачёв

Генеральный директор ПАО "Одесский кабельный завод "Одескабель", кандидат технических наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженный работник промышленности Украины, награжден Почетным знаком президента Болгарии за укрепление связей между Болгарией и Украиной, обладатель Почетного отличия за личный вклад в развитие отечественной промышленности, награжден орденом им. Г. Г. Маразли III-й степени, награжден орденом "За заслуги" ІІ-й и III-й степени, награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины за личные заслуги перед украинским народом, присвоено звание "Почетный гражданин Одесской области".

Самые значительные события в вашей профессиональной деятельности в 2018 году?

Запуск нового комплекса по производству LAN-кабеля.

21 августа 2018 г. на территории завода "Одескабель" состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса по выпуску LAN-кабелей. Одной из последних инвестиций стало приобретение комплекса оборудования нового поколения, для производства LAN-кабелей от ведущих мировых брендов: NIEHOFF (Германия) и SETIC (Франция).

Не секрет, что качественное оборудование приближает производителя к успеху, а в нашем случае оно является его основой. Именно поэтому выбор пал на лидеров отрасли. Согласно последней редакции международного стандарта для структурированных кабельных систем (СКС) ISO/IEC 11801:2017 для офисных и бизнес-структур, предусматривается использование LAN-кабелей не ниже категории 6А. Нарастающий спрос на высококачественные LAN-кабели более высоких категорий как на рынке Украины, так и на рынках Западной Европы, обязывает нас подготовить соответствующее предложение.

Ввод в эксплуатацию этих производственных мощностей позволит предприятию увеличить объем выпускаемой продукции на 70% или на 5 тыс. км готового кабеля в месяц, при соответствии уровня качества самым высоким нормам международных стандартов.

Ваша формула успеха?

Для того, чтобы быть успешным нужно избегать людей, которые в тебе сомневаются.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Директором.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Мечтаю видеть город, в котором живу и работаю, – Одессу – цветущей, богатой, с современной развитой инфраструктурой и работающими предприятиями, а ее жителей – счастливыми и успешными. Мечты сбываются, и эта моя мечта должна осуществиться в ближайшее время, уверен в этом.

Быть сегодня успешным – это?

Не думаю, что, достигая успеха, можно оставаться равнодушным. Любое дело успешно существует только при условии, что в него вкладывают душу, энергию, знания, умение и опыт. Это и есть ответ – быть успешным – значит не быть равнодушным.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?

Основное – это профессионализм и взаимопонимание всех участников процесса, направленного на достижение поставленной цели. Я убежден, что если ты ответственный руководитель, то понимаешь важность и значимость каждого сотрудника. Понимаешь, что от его удовлетворенности работой и условиями труда зависит благополучие всей команды, а значит и всего предприятия.

Ваш любимый афоризм?

Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом (М. Жванецкий).

Кто для вас пример в бизнесе?

Наверное, в жизни каждого из нас есть такой человек, который становится, словно, ориентиром: в делах, поступках, в сложных ситуациях. Для меня такой человек – академик, профессор, президент международной ассоциации "Интеркабель" – Пешков Изяслав Борисович. Изяслав Борисович всю жизнь проработал в кабельной отрасли, благодаря ему я стал кабельщиком, благодаря его поддержке – руководителем кабельного завода. Он для меня пример, и не только в бизнесе.

Какую отрасль вы считаете сейчас главной для Украины?

Сегодня есть много отраслей, которые являются важными и ключевыми для экономики Украины, но так как предприятие, которое я возглавляю, работает в области, связанной с энергетикой, то хочу отметить, что энергетический сектор Украины тоже имеет много различных направлений, охватывающих преобразования первичной, природной энергии во вторичную, а потом передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Основная масса генерирующих мощностей базируется на использовании традиционных видов тепловых и гидроэлектростанций, а также атомной энергетики.

Но я, как и большая часть цивилизованного мира, вижу будущее за альтернативными источниками энергии. Как пример: солнечная фотоэлектрическая промышленность привлекает большое внимание как наиболее перспективная, экологически безопасная для окружающей среды и энергонезависимая отрасль, и ожидается, что она будет играть важную роль в решении глобальных энергетических и экобиологических проблем. Я считаю, что различные области, связанные с альтернативными источниками энергии надо развивать. За этим – будущее.

Каким делом вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?

Возможно, медициной. Помогать людям – во все времена актуально. А кто сделает это лучше, чем хороший, квалифицированный врач?

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Уинстон Черчилль очень точно сформулировал ответ: "Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на "Титанике" все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы!".

Что было первым, что вы создали своими руками?

Сложно ответить на этот вопрос.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

...Проложу наш кабель по всему миру. И это не потому, что я руководитель кабельного завода. Во–первых, в качестве нашего кабеля я абсолютно уверен, а во-вторых – сегодня кабель несет свет, энергию, информацию, безопасность. Он делает жизнь людей проще, комфортнее, быстрее. Он, буквально, соединяет людей. Сегодня кабель – это символ прогресса, так вот, я бы этот прогресс максимально ускорил.

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Иногда излишне напрасно доверяю людям. Никак не могу привыкнуть, что человек может пообещать и не сделать.

Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?

Одесса – уникальна. Этот город с его неунывающими, деятельными, талантливыми жителями и удивительной атмосферой претендует на звание отдельного чуда света.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Катерина. Моя вторая половина, моя супруга, Екатерина Георгиевна, для меня уже много лет – та планета, вокруг которой вертится моя жизнь и жизнь всей нашей семьи. Ее поддержка – тот фундамент, на котором строится благополучие и успех.

Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

В Украине есть много достойных мест, которые не стыдно показать любому президенту. Одесса, Львов, Киев (Лавра).

Но если бы время было ограничено, то я бы привез гостя в Одессу – столицу юмора и солнца. Одесса – один из самых красивых и колоритных городов Украины. Перечислять все прелести этого города можно до бесконечности, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Михаил Жванецкий говорил об Одессе: "Именно здесь создают все, чему потом аплодируют".

Какое занятие для вас – лучший отдых?

Спорт. Несколько лет назад открыл для себя большой теннис. Активная, эмоциональная, подвижная игра. Она дает возможность хоть на несколько часов отключиться от текущих вопросов и, что немаловажно, позволяет быть в форме и держать удар – во всех смыслах.

Петр Пилипюк

Генеральный директор и совладелец международной компании Modern-Expo Group. Вместе со своим польским партнером, бизнесменом Богданом Лукасиком развил компанию с локального предприятия, которое занималось производством торгового оборудования – до ключевого поставщика комплексных решений для лидеров ритейла в Центральной и Восточной Европе. Сегодня география поставок компании – 70 стран мира. Окончил естественно-географический факультет по специальности "География и биология" с дополнительной специальностью – "Химия" – Луцкого педагогического института имени Леси Украинки (сегодня – Восточноевропейский национальный университет).

Три главных события 2018 по вашей версии?

Первое событие – в 2018 году Modern-Eхро создала две компании. MINT занимается SMART-решениями: нейронными технологиями, аналитикой Big Data, технологиями компьютерного зрения и тому подобное. И – компания SQUARES, которая специализируется на разработках концептов для ритейла: анализирует рыночную среду, создает дизайны проектов, разрабатывает ритейл-концепты. Вторая – в 2018 году выросла география рынков на еще плюс десять стран, и теперь компания поставляет торговое оборудование в 70 стран мира. Третья: в 2018 году Modern-Eхро впервые за 22 года работы начала процесс ребрендинга, который продлится в течение всего 2019 года.

Ваша формула успеха?

Ищите дело по душе! Такое, о котором вы могли бы сказать: эта работа – мое хобби! Чтобы найти такое дело, надо всегда учиться новому и выверять свое внутреннее состояние, спрашивая у себя: я счастлив этим заниматься? Я меняю себя и мир к лучшему? И вот когда такое дело у вас будет, то вокруг него обязательно объединятся ваши единомышленники, и вы сами не заметите, как создадите собственный центр притяжения.

Кем вы мечтали стать в детстве?

В детстве очень хотелось быть... героем. Все зависело от того, какой книгой я на тот момент увлекался. Если это были книги о военных, я был героем-пограничником, произведения Дюма – и я уже мушкетер, Артур Конан Дойл – вашему вниманию герой-детектив. Герой во мне всегда хотел решать сложные, нетривиальные задачи. Могу сказать, что в этом смысле моя детская мечта сбылась.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Мечтаю, чтобы мы построили компанию, которая бы стала №1 в мире. И мы с командой Modern-Eхро пока на пути к осуществлению этой мечты.

Быть сегодня успешным — это?

Многие думают, что сегодня быть успешным, это как вытянуть счастливый билет на экзамене, к которому ты не готовился. Но, по моему мнению, всякому успеху предшествует определенная подготовка, объем работ. Быть успешным – это быть независимым, быть счастливым от того, что ты делаешь и видеть, что тебе это удается. Это когда твое любимое дело приносит пользу не только тебе, но и другим.

Что является сегодня главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?

Самое главное – абсолютная вера в то, что делаешь. Непробиваемый оптимизм, который дает возможность фокусироваться на невероятных, на первый взгляд, проектах. Большая цель и команда профессионалов с такими же, как у тебя, ценностями.

Все перечисленное как раз и дает возможность лидировать сегодня и идти за мечтой дальше.

Ваш любимый афоризм?

Если не знаешь, как поступить, поступай по закону.

Кто для вас является примером в бизнесе?

Меня вдохновляет Маск. Когда я больше ознакомился с его биографией, то выяснилось, что это история, которая не оставляет равнодушным. Или Генри Форд, который никогда не искал легких путей, шел к своей цели вопреки общественному мнению и добился невероятных успехов.

Какую отрасль вы считаете сегодня главной для Украины?

Ту, в которой как раз и работает Modern-Eхро, – это промышленность. Интенсивный рост промышленности вызывает стремительный экономический рост страны. Перспективы экономики напрямую зависят от того, может ли страна производить разнообразную продукцию, экспортировать, быть конкурентной на мировом рынке. Мощная промышленность – это уплаченные налоги в государственную казну, это всегда путь к повышению уровня жизни, к развитию инноваций.

Каким делом вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?

Думаю, это опять касалось бы ритейла... но сто лет назад.

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Счастье в том, чтобы делать нечто большее, чем просто зарабатывать. Например, разширять границы возможного, принимать новые вызовы и, реагируя на них, познавать себя, становиться ежедневно в чем-нибудь немного лучше, чем вчера, и менять к лучшему этот непростой мир.

Что было первым, что вы создали своими руками?

Это был детский стульчик. Мой дедушка имел много столярных инструментов и всегда охотно показывал, какой для чего предназначен. Всегда особенно тепло его вспоминаю: он был не только мастеровитым бондарем, человеком с золотыми руками, но и очень хорошим руководителем. Во времена оккупации во время войны принял на себя управление колхозом, во многом благодаря его решению село выжило.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

...Сделаю ее стартом для следующего прыжка" (смеется). Но Архимед, все же, сказал лучше.

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Говорят, что я бываю слишком добрым (смеется).

Есть ли у вас любимая книга?

Настольная книга, которую я впервые прочитал где-то в 2007 году. Она серьезно повлияла на меня как на руководителя и стала двигателем изменений на Modern-Eхро. Это книга Таити Оно "Производственная система Тойоты".

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

С поэтом, ученым и политиком. А именно с Тарасом Шевченко, о котором, несмотря на его произведения и биографические сведения, мы все равно мало знаем; с автором теории относительности Альбертом Эйнштейном; и с Уинстоном Черчиллем, который наверняка знал, как быть незаурядным и мудрым политиком в чрезвычайно сложных условиях. У всех них есть чему поучиться.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?

Не вижу смысла переносить в родной город какое-то другое чудо, когда у нас есть свое. Замок Любарта в Луцке – одно из чудес Украины. Уже в XV веке здесь проходил съезд европейских монархов, которые решали важнейшие проблемы межгосударственных отношений.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Планета Modern-Eхро.

Представьте, что к вам в гости пришел президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

Мы бы пригласили господина президента в Луцк. Думаю, нам было бы приятно показать ему конкурентоспособную компанию, главный офис и производственная площадка которой находятся в небольшом городе на западе Украины. Мы бы показали, как меняемся, пошли бы на производство и там рассказали бы ему, что Modern-Eхро достигла эффективности, внедрив несколько лет назад систему бережливого производства LEAN, – это философия производственной системы Тойоты. Она меняет не только подходы в работе и дает для этого очень практические инструменты. Эта система меняет образ мышления, а следовательно – меняет жизнь. Думаю, нам было бы о чем поговорить.

Какое занятие для вас – лучший отдых?

Больше всего я люблю и хочу бывать в производственных цехах – это место создания ценностей. Живой, большой организм, за работой которого интересно наблюдать и почетно быть его частью. Бывают моменты, когда тебе просто нужно внутренне отдохнуть, взять паузу, перезагрузиться. Производство для этого – идеальный вариант.

Вячеслав Чаицкий

Генеральный директор АО "Электромашина"

Жизненные принципы, которые помогают вам достигать поставленной цели? Ваш жизненный девиз?

Способность руководить, творческий потенциал, взаимоотношения с коллегами, удача. Без обыкновенных людей не бывает великих. Девиз "Время не любит, когда его тратят впустую".

Кем вы мечтали стать в детстве?

Летчиком.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась? Если да, то какая?

Плыть по Байкалу.

Быть сегодня успешным – это?

Добиваться поставленных целей и оставаться довольным своими достижениями. Быть первым среди равных.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?

Работа на результат.

Ваш любимый афоризм?

"Кто хочет работать – тот ищет средства, кто не хочет – ищет причины" (Королев).

Кто для вас пример в бизнесе?

Тот, кто достиг успеха собственными силами.

Какую отрасль вы считаете сейчас главной для Украины?

Машиностроение.

Каким делом вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?

Путешествовал бы.

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Не в деньгах счастье, а в их количестве ;) Счастье в реализации своей мечты.

Что было первым, что вы создали своими руками?

Лыжи и хоккейная клюшка

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Вспыльчивость.

Есть ли у вас любимая книга?

Евгений Фёдоров "Каменный пояс".

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

С тем, с кем совпадали бы взгляды на реальные события.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Электромашина.

Какое занятие для вас – лучший отдых?

Отдых на природе, сбор грибов, рыбалка.

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