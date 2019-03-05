Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2018" в номинации "Региональный лидер года"

Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2018" в номинации "Региональный лидер года" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6a/bfc/5c7e6abfc2744.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6a/bfc/5c7e6abfc2744.jpg 2019-03-05T14:39:00+02:00 Украина

Валерий Головко,

председатель Полтавской областной государственной администрации, кандидат экономических наук

Награды: отличие президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", Почетная Грамота Верховной Рады Украины, Почетная Грамота Кабинета Министров Украины, другие награды общественных организаций Украины и области

Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2018 году?

1. Обеспечение успешного внедрения реформы децентрализации. По состоянию на конец 2018 Полтавская область имеет 46 объединенных территориальных общин, 7 из которых – входят в двадцатку лидеров по финансовой состоятельности среди 665 общин Украины.

2. Полтавщина является одной из главных бюджетообразующих областей Украины. На протяжении 2018 года регион удерживает позиции национального лидера по показателям финансовой самодостаточности. За 10 месяцев 2018 года в бюджеты всех уровней уже аккумулировано более 28 млрд грн.

3. Значительные достижения в развитии отрасли здравоохранения. Образование госпитальных округов, реализация проекта по телемедицине и его распространение на другие области Украины, тесное сотрудничество со Всемирным банком, благодаря которому приобретено современное оборудование, передвижные лаборатории и автомобили.

4. Существенное восстановление и ремонт дорожного покрытия и инфраструктуры (в том числе мостовые переходы). Первые в независимой Украине успешные международные вылеты из отремонтированного международного "Аэропорта Полтава".

5. В 2018 году область является неизменным лидером по показателям финансовой эффективности, подтверждает результативную работу и рост ключевых отраслей экономики: промышленного и агропромышленного комплексов, строительной активности. В качестве примера, в текущем году обеспечен рост объемов реализованной продукции машиностроения на уровне 40%, тогда как в 2015 году наблюдался спад на уровне – зз%.

Ваше жизненное кредо?

Открытость, честность, профессионализм.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Точно не председателем Полтавской областной государственной администрации.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Мир в Украине.

Быть сегодня успешным – это?

Когда запланированное тобой реализовано и принесло пользу людям.

Ваш любимый афоризм?

Доброта – это не слабость.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем регионе?

Темпами реализованных реформ и теми изменениями, что происходят.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь?

Завершение реформы децентрализации, предоставления больших полномочий регионам, длинные дискуссии о приоритетности развития территории. Реформы нужно делать быстро.

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Счастье точно не в деньгах. Счастье – каждый день делать работу, которая приносит удовольствие и тебе, и людям.

Продолжите фразу: "Дайте мне точку опоры, и я..."

...сделаю больше.

Кому в этой жизни вы завидуете?

Тому, кто имеет возможность много путешествовать.

Есть ли у вас любимая книга?

Фантастика Герберта Джорджа Уэллса.

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

С премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Он – образец человека во всех отношениях.

Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной край?

Ни одно. Нам не стоит переносить к себе символы других государств и цивилизаций, потому что мы имеем свои, которыми гордимся и можем показать миру.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Добро.

Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

В гетманскую столицу Гадяч или взглянуть на древности Скифии, побывав на Бельском городище, или посетить археологическую стоянку в Гонцах Лубенского района, или посетить столицу украинского гончарства Опошню, или взглянуть на сохранившиеся традиции ковроткачества и вышивки "белым по белому" в Решетиловке. Или же посетить живописные места, связанные с выдающимися земляками – Николаем Гоголем, Иваном Котляревским, Олесем Гончаром, Григорием Сковородой, Паисием Величковским, Марией Башкирцевой, Панасом Мирным. Экскурсию Украиной, однозначно, стоит начать с ее сердца – Полтавщины. Именно наш край во всем мире уже давно считают колыбелью украинской духовности.

Что вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?

Достижение – умение общаться и находить компромиссы с разными людьми. Ошибка – потерянное время от пустого общения с отдельными личностями. Пустые разговоры без результата.

Какое занятие для вас – лучший отдых?

Спорт.

Олег Гончарук,

председатель Ивано-Франковской обласной государственной администрации

Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2018 году?

В результате отстроенных дорог, в области значительно улучшился инвестиционный климат. Ярким примером этого есть строительство на Прикарпатье первого, за много лет, нового завода "LEONI", где создано более тысячи рабочих мест.

Ваше жизненное кредо?

Придерживаться данного обещания при любых обстоятельствах.

Кем вы мечтали стать в детстве?

Я мечтал быть похожим на своего отца, потому что всегда восхищался его отношением к жизни, семье, профессиональной деятельности.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Поскольку в детстве я достаточно активно занимался спортом, то настоящей мечтой для меня тогда было стать олимпийским чемпионом. Судьба же распорядилась иначе.

Говоря слово "успех", какой смысл вы в него вкладываете?

Успешным является человек тогда, когда ему не стыдно за каждый прожитый день.

Ваш любимый афоризм?

Кто хочет что-нибудь сделать – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины.

Чем вы больше всего гордитесь в вашем регионе?

В первую очередь горжусь искренними, приветливыми жителями Прикарпатья, с которыми я живу и работаю.

Кто, по-вашему, является образцовым региональным лидером? (на примерах со всего мира)

Ли Куан Ю.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь?

Ремонт дорог – без этого невозможно экономическое развитие области.

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Для меня счастье – это здоровье родных людей.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

...сверну горы.

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Импульсивность.

Есть ли у вас любимая книга?

"Сингапурская история" Ли Куаня Ю.

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

С Уинстоном Черчиллем.

Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной край?

В мире есть много чудесных мест, но нам нужно научиться ценить то, что мы имеем – нашу идентичность и самобытность. Нет смысла переносить какие-то хорошие вещи с одного места в другое, потому что там они могут перестать быть чудом. А вообще – хорошо там, где нас нет.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Тина.

Представьте, что ко вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

На полонину.

Что вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?

Радуюсь с того, что мне удается жить так, чтобы без упрека совести смотреть людям в глаза. Иногда слишком доверял людям, а потом приходилось жалеть

Какое занятие для вас – лучший отдых?

Лучше всего удается отдохнуть, когда мы с семьей путешествуем.



Максим Степанов,

председатель Одесской областной государственной администрации;

магистр по международной экономике, кандидат экономических наук.

Награды: орден "За заслуги" III степени

Самые значительные достижения в вашей профессиональной деятельности в 2018 году?

Их много. Но как выбрать? Например, что важнее: рекордные 450 километров новых дорог за два года (а среди них – трасса "Одесса-Рени") или то, что мы полностью ликвидировали в области очередь на гемодиализ, так называемую, "очередь за жизнью"? Что выбрать – запуск новых образовательных проектов, открытие школ или развитие сети современных отделений экстренной медицинской помощи в каждом районе? Частичное возмещение кредитов малому и среднему бизнесу или открытие спортивных площадок по всей области?

Или возьмем сферу туризма: впервые к нам приехали около 6,3 млн гостей. Это много или мало? Скажу так – точно не предел! Потому что у нас просто огромный потенциал не только для морского отдыха, но и для гастрономического, медицинского туризма. Посмотрите на наш Куяльник. То, что он получил статус курорта государственного значения, – это мегаважное решение. С одной стороны, оно защищает экологию лимана. А с другой – дает толчок для привлечения инвесторов. Фактически, за год моя инициатива по Куяльнику прошла процедуру от проекта до закона.

Повторюсь, выбрать сложно, но, пожалуй, самое главное достижение – это все-таки тысячи спасенных жизней благодаря нашим медицинским программам.

Ваш жизненный девиз?

Жизненный девиз, который всегда помогал, это одно из высказываний Уинстона Черчилля: "Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу".

Кем вы мечтали стать в детстве?

Мои родители – врачи, и, конечно, я мечтал продолжить династию и стать врачом-хирургом. Эта мечта осуществилась, но жизнь очень динамично меняет чьи угодно планы. Мои в том числе. Поэтому с медициной теперь сталкиваюсь больше, как управленец. И, кстати, успешные медицинские проекты в области можно считать результатами той детской мечты – помогать людям.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась?

Конечно, как и у каждого человека, мечта есть, но она очень личная. Такой мечтой могу поделиться с семьей.

Быть сегодня успешным – это?

Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться и расти. Успех – это та величина, на которую человек превзошел себя вчерашнего. Он будет, если постоянно ставить перед собой цели и достигать их.

Ваш любимый афоризм?

У меня есть два любимых афоризма:

"Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней тенью".

"Все, что не убивает меня, делает меня сильнее".

Чем вы больше всего гордитесь в вашем регионе?

Есть много достижений – социальных, экономических, культурных. Но главное, что область была и остается украинской, несмотря на все попытки расшатать ситуацию. Здесь нет никаких разночтений: Одесская область – это Украина, без вариантов.

Кто, по-вашему, является образцовым региональным лидером? (на примерах со всего мира)

Мы можем вспомнить множество мировых лидеров, которые в свое время руководили отдельными регионами – это хорошая управленческая школа. Но я считаю, что уважение заслуживает любой местный лидер, который сумел так наладить комфортную жизнь жителей, что система работает, и далеко не каждый из них даже знает имя своего мэра или губернатора.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь?

Отсутствие системного стратегического планирования – хотя бы на 3-5 лет. Чтобы люди уже сегодня знали, что будет делать власть через несколько лет, какие проблемы будет решать, какой у нее план действий. Чтобы ремонт дороги или школы не зависели от того, кто сегодня сидит в кресле руководителя.

Если счастье не в деньгах, то в чем?

Для меня однозначно счастье в моей семье. Мои родители, жена, дети, брат – всегда были и останутся источником вдохновения и гордости. Любые победы моих детей – это и мои самые большие победы. Именно семья вдохновляет меня на работу и делает абсолютно счастливым человеком.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры, и я..."

...переверну этот мир. А не дадите – сам найду точку опоры.

Кому в этой жизни вы завидуете?

Благодарю Бога и родителей, что "ген зависти" у меня отсутствует. Хотя иногда на открытии новых школ искренне признаюсь детям, что по-доброму завидую им. У них впереди столько времени и возможностей, чтобы учиться новому! Им открыты сегодня невероятные технологии. Надо просто воспользоваться ими правильно.

Какая черта характера – ваш главный недостаток?

Я достаточно вспыльчивый и эмоциональный человек. Но очень быстро совладаю со своими эмоциями, чтобы не обижать родных и окружающих.

Есть ли у вас любимая книга?

У меня много любимых книг. Некоторые я даже могу перечитывать по несколько раз, но любимым могу назвать роман американской писательницы Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".

С кем из исторических личностей вы могли бы подружиться, если бы были его современником?

Для меня такой личностью является Уинстон Черчилль. Невероятный человек!

Какое чудо света вы хотели бы перенести в свой родной край?

Так ничего не надо переносить – у нас своих чудес достаточно. Просто их надо привести в порядок, развивать, сделать правильный маркетинг, пиар. Чего стоит украинская Венеция – Вилково? Или Аккерманская крепость? Я считаю, что она может представлять Украину в списке памятников ЮНЕСКО. А еще у нас есть Куяльник. И, поверьте, его вода, грязи – действительно уникальны. Даже на Мертвое море ездить не надо.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?

Возможно, буду предсказуем, но я бы назвал ее именем жены – Наталья. Правда, если бы узнали дети, думаю, пришлось бы открывать еще 2 планеты – для них. Действительно, они – моя вселенная.

Представьте, что к вам в гости приехал президент США с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?

Если бы это произошло именно сейчас и не было протокольных ограничений и мер безопасности, я бы пригласил его побывать на Донбассе. Думаю, там лучше всего можно понять, почему украинцы стали нацией защитников, и за что мы боремся.

Что вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?

Самое главное достижение в жизни – это моя семья. Я ею горжусь, ради них живу и работаю. Об ошибках – здесь придерживаюсь китайской мудрости "Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда". Человек, который достигает определенных вершин в жизни и профессиональной деятельности, может делать ошибки, но при этом не падать духом. Для меня ошибка – это своего рода мост между опытом и мудростью. Считаю, что большую ошибку я не сделал, и надеюсь, не сделаю.

Какое занятие для вас – лучший отдых?

Здесь вариант только один – это отдых с моей семьей. Море, лыжи, разные экскурсии – любое время, проведенное с детьми и женой.

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