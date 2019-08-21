Лазерная коррекция зрения в формате 3D – будущее уже сегодня в Украине

Учредитель компании Ковригин Олег Иванович.

Артем Бурдей, главный врач Британского офтальмологического центра, рефракционный хирург.

Не так давно в стенах нашей клиники впервые в Украине была проведена эксимер-лазерная коррекция зрения с применением технологии 3D.

Сама идея 3D-хирургии не нова. Системы 3D-визуализации торакоскопических и лапароскопических вмешательств уже не первый год успешно используются во всем мире, в том числе и в Украине.

Глаз человека – сложный орган, отдельные структурные элементы которого измеряются не в миллиметрах, а в микронах. Сложность работы рефракционного офтальмохирурга заключается в умении не только увидеть эти структуры, что порою бывает сделать сложно из-за их прозрачности, но и способности провести сверхточные манипуляции.

Во время "классической" процедуры LASIK хирург использует бинокулярный микроскоп. Даже самый современный микроскоп, которым мы располагаем, не дает должного увеличения и "объема" во время процедуры.

Технология 3D LASIK предусматривает использование вместо микроскопа двух видеокамер высокого разрешения с выводом широкоформатного изображения на экран. Хирург использует специальные 3D-очки, помогающие ему воспринимать трехмерное изображение и визуализировать конкретные структуры глазного яблока более детально. Помимо этого, система 3D-визуализации более чем в два раза увеличивает глубину резкости получаемого изображения операционного поля, что существенно расширяет возможности визуальной оценки хирургического пространства и совершения более точных манипуляций в нем.

Что же в итоге получит пациент, решившись на лазерную коррекцию зрения с применением технологии 3D?

Во-первых, сокращение времени пребывания в операционной. С применением системы 3D-визуализации время проведения лазерной коррекции зрения на два глаза сократилось до 5-7 минут. Оптимизация рабочего процесса обусловлена более слаженной работой операционной бригады. Каждый специалист, надев 3D-очки и наблюдая за ходом операции на экране, понимает, на каком этапе операция и, не дожидаясь команды офтальмохирурга, подготавливает все необходимое для дальнейшей работы.

Во-вторых, как уже было сказано ранее, большая точность действий хирурга за счет лучшей визуализации структур глазного яблока. Это важно, так как от точности манипуляций хирурга во многом зависит результат операции.

В-третьих, значительно возросший уровень комфорта пациента во время самой процедуры за счет снижения уровня освещенности операционного поля. Пациенты отмечают, что не испытывают серьезного дискомфорта во время проведения лазерной коррекции зрения.

Новейшая система 3D от True Vision (США) в сочетании с эксимерным лазером последнего поколения зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Наш многолетний опыт, подкрепленный возможностью применения последних технологических разработок, позволяют перейти на новый уровень точности и комфорта для пациентов.

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