Легкоатлет из Харькова пробежал ультрамарафон ради экологии: видео

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Харьковский легкоатлет пробежал ультрамарафон, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды: 150 километров от Харькова до Полтавы Сергей Прескорник одолел менее чем за 15 часов.

К забегу спортсмен готовился ежедневным плоггингом, то есть в течение утренних пробежек собирал мусор. Длинную дистанцию преодолевал с короткими остановками. Финишировал в обществе жены и друзей. Первое, что сделал после марафона – утолил голод.

"Было три остановки. Остановка одна – в среднем семь минут, ну максимум 10 минут. Потому что, чем больше ты стоишь, тем сильнее мышцы начинают твердеть, закисляются. И следующие три-четыре километра – просто как медведь. Когда добежал до финиша, я начал очень много кушать. За всю пробежку я потерял пять килограммов. Почти 10 тысяч калорий ушло", – рассказал легкоатлет.

Напомним, в прошлом году столичный "Пробег под каштанами" собрал более 15 тысяч человек, около 350 корпоративных команд, в том числе и около 30 сотрудников газеты, сайта "Сегодня" и канала "Украина". В пробеге было два победителя.

Как сообщалось, по случаю дня рождения Киева мы писали о том, где перекроют дороги, и как будет ездить общественный транспорт. На выходных в столице запланирован ряд массовых мероприятий, поэтому водителям не везде удастся проехать.

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