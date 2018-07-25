"Лекарства детям": как получить помощь

Вчера, 17:19

За время работы проекта Штаба Рината Ахметова тяжелобольным детям выдано около четырех тысяч наборов медикаментов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Третий год Ольга Овсянникова получает лекарства для своей дочки Тани благодаря проекту "Лекарства детям" Штаба Рината Ахметова. Сейчас Тане 13 лет, у нее эпилепсия. Девочка на инвалидности.

"Сама ничего делать не может, ни ложку взять, ни чашку, чтобы покушать, одеться-раздеться… Об этом вообще и речи нет. Когда она родилась, сразу отправили в реанимацию. Сказали, что ребенок не выживет", – вспоминает Ольга.

Малышку удалось спасти, но начались приступы эпилепсии. С началом боевых действий они участились, и мама приняла решение покинуть родной Донецк.

"Когда начали стрелять "Грады", дом просто трясся, и мои нервы не выдержали. Я собрала ребенка и уехала", – рассказала Ольга Овсянникова.

Их приютили в Святогорске. С первых дней Ольге и Татьяне помогает Штаб Рината Ахметова – продуктами и медикаментами.

"Без этих препаратов мы жить не можем. Они помогают нам сдерживать судороги, чтобы не повторялись, чтобы у Тани не было эпилептических приступов", – говорит Ольга Овсянникова.

Помочь удержать болезнь в стадии ремиссии и не допустить, чтобы ребенок стал инвалидом, – главная задача проекта "Лекарства детям", который работает третий год. За это время тяжелобольным детям выдано около четырех тысяч наборов медикаментов.

Как получить помощь по проекту "Лекарства детям"

Помощь могут получить дети до 14 лет, проживающие на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дети-переселенцы, которые проживают на мирных территориях Донецкой и Луганской областей. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты.

Для получения помощи необходимо:

  • Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0800-509-001 и оставить заявку;
  • Ответить на звонок сотрудника Штаба – уточнить, какие документы необходимо представить и в какой аптеке можно получить лекарства;
  • Получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов. Медицинские препараты выдаются в аптеках Мариуполя, Краматорска и Бахмута из расчета на три месяца.
дети, помощь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, Лекарства детям

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Источник:

"Сегодня"

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