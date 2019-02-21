Лекарства или добавки: чему отдать предпочтение при отравлении?

Современные аптеки напоминают супермаркеты, где у покупателя глаза разбегаются при выборе

Лекарства или добавки: чему отдать предпочтение при отравлении? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e60/d7e/5c6e60d7ea010.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e60/d7e/5c6e60d7ea010.png 2019-02-21T10:30:00+02:00 Украина Современные аптеки напоминают супермаркеты, где у покупателя глаза разбегаются при выборе

У многих в аптечке наверняка найдется упаковка-другая сорбентов, верных помощников при пищевых отравлениях (в т.ч. алкоголем), кишечных расстройствах. За последние годы популярными стали сорбенты из диоксида кремния под разными торговыми названиями (например, "Біле Вугілля"), потеснившие традиционные средства из активированного угля.

Интуитивно многие считают, что любые из сорбентов, представленных аптеке, являются лекарствами, при этом разные сорбенты делают примерно одно и то же с равным успехом. На деле среди сорбентов сегодня все больше диетических добавок, т.е. средств, не относящихся к лекарствам. Диетические добавки, они же БАД, – это специальные пищевые средства, источники белков, жиров, углеводов и других полезных веществ в количествах, не имеющих лечебного действия. Несмотря на это, нередко в аптеках БАДы приравнивают к лекарствам. Оправдано ли такое "равенство" и чем это грозит потребителю?

Постановка проблемы: БАДы-"пустышки" на аптечных прилавках

Проблема диетических добавок состоит из нескольких частей.

Во-первых, за последние годы государство ослабило контроль над качеством и безопасностью добавок, перенеся ответственность на производителей.

Во-вторых, эффективность и безопасность приема для большинства добавок (хотя здесь есть исключения) глубоко не изучена. От производителей не требуют детального подтверждения эффективности и безопасности путем проведения исследований (как это принято для лекарств), а спрос формируют оплаченные отзывы и реклама в СМИ.

Отсутствие в Украине внешнего контроля за качеством и безопасностью диетических добавок обусловило появление в аптеках немалого списка некачественной продукции. Чаще всего, риск исходит от средств малоизвестных компаний.

Давайте разбираться, чем грозит употребление сомнительных добавок, когда точно следует отказаться от "профессионального" совета и кто в Украине производит качественные диетические добавки.

Современные аптеки напоминают супермаркеты, где у покупателя глаза разбегаются при выборе. Такое многообразие зачастую играет с людьми злую шутку, когда вместо проверенных лекарств могут предлагаться сомнительные добавки. Для примера следует привести уже названную группу сорбентов.

Приходя в аптеку с врачебным назначением, где указан сорбент-лекарство, потребитель рискует уйти без проверенного лекарства, выбор которого сделан врачом на основании данных научных исследований.

Быть лекарственным средством в Украине значит:

● доказать эффективность и безопасность в лечебно-профилактическом процессе;

● соответствовать строгим стандартам GMP (надлежащая производственная практика);

● находиться внутри системы фармакологического надзора со стороны уполномоченного государством органа – Гослекслужбы.

Что этому может противопоставить среднестатистическая диетическая добавка, пусть даже с составом, напоминающим проверенное лекарство? Ничего, кроме обещаний на упаковке. Откуда такое утверждение, спросите вы?

Дело в том, что отсутствие контроля порождает желание продавать БАДы-"пустышки", отговаривая покупателя от намерения купить запланированное лекарство. При этом "пустышки" являются такими не только ввиду неконтролируемого состава, но и потому, что за ними нет ни науки, ни заботы о пациенте. Например, таблетки или капсулы подобных добавок могут штамповаться в условиях плохо оснащенного производства с низким уровнем санитарной чистоты.

Что потом? Каковы последствия?

В лучшем случае купленная добавка, например, белые таблетки от отравления, окажутся бесполезными — вы потратите время, деньги и не добьетесь результата.

В худшем подобные БАДы могут вызвать аллергию, отравление, серьезно подорвать здоровье. Все еще желаете сыграть в опасную лотерею?

Решение проблемы: препараты с доказанной эффективностью

Что же в сложившейся ситуации делать сознательному покупателю, который беспокоится о себе и близких? Прежде всего — при возможности изучить отзывы о препаратах и производителе. Обязательно найти сайт компании, узнать, как долго она существует, где находится ее производство, не числятся ли за ней скандалы и жалобы.

Простой пример — вам нужен сорбент для домашней аптечки. Вспоминаете, что читали в интернете отзывы от путешественников, которые всегда возят с собой "Біле Вугілля". С намерением купить этот сорбент приходите в аптеку – и слышите предложение использовать совершенно другой. Тоже белые таблетки и удобно принимать, тоже поможет при отравлении и диарее, цена доступная. Однако есть два "но". Предложили добавку, названия которой и ее производителя никогда не слышали.

Как правильно поступить в такой ситуации? Принять предложение? Нет, и вот почему.

Оригинальный сорбент "Біле Вугілля" создан украинской компанией "ОмніФарма Київ" еще в 2008-м. Таблетки "Біле Вугілля" стали визитной карточкой "ОмніФарма Київ", которая сегодня выпускает на сертифицированных фармацевтических предприятиях около 20 наименований препаратов, ориентируясь на европейские и американские рекомендации, на высокие стандарты качества.

Несколько лет назад компания завершила крупное клиническое исследование, бесспорно подтвердив эффективность и безопасность сорбента "Біле Вугілля" в рамках требований к лекарственному средству. Это дало основание Государственному экспертному центру МОЗ Украины присвоить таблеткам "Біле Вугілля" регистрацию "лекарство".

Поэтому, когда в трудную минуту необходимо выбирать между лекарством или добавкой, вспомните рекомендацию: не рискуйте, доверьтесь проверенному. Проверенное лекарство лучше малоизвестной добавки.

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Стремясь пробиться к покупателю, диетические добавки могут привлекать "новизной", яркой упаковкой, рекомендацией фармацевта. Но только помните, что качество и эффективность в момент покупки не определить. Поэтому будьте ответственны по отношению к своему здоровью: следуйте назначениям врача и используйте только проверенные лекарства от известных производителей.

Регистрация: ТОВ ОМНІФАРМА КИЇВ (Украина). РП МОЗ Украины UA/16126/01/01 от 04.07.2017

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