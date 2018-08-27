LeoGaming третий год подряд стала единственной украинской fintech-компанией в бизнес-зоне Gamescom 2018

Компания LeoGaming вновь посетила международную выставку игровой индустрии Gamescom. Ежегодная конференция проходит во второй половине августа в Кельне, Германия, и является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в мире. Согласно официальной информации оргкомитета, gamescom 2018 посетили рекордные 370 000 человек из 114 стран мира.

Тем не менее, мероприятие состоит не только из внушительной развлекательной b2c-зоны, на которой в этом году были представлены украинские студии Frogwares и Creoteam. Важнейшая часть ивента – профильная бизнес-зона, в которой крупнейшие игровые издатели, разработчики и платежные системы проводят встречи и налаживают контакты на своих стендах. Уже третий год подряд украинская процессинговая компания LeoGaming является единственной украинской компанией со стендом в бизнес-зоне. Генеральный директор LeoGaming Алена Дегрик традиционно поделилась впечатлениями от работы и дала несколько советов для компаний, которые планируют посетить выставку в 2019 году.

"В 2018 году в бизнес-зоне gamescom присутствовали 1037 компаний из 56 стран мира. У этой медали есть две стороны. С одной – такое количество паблишеров, разработчиков и наших коллег по сфере приема платежей открывает огромные возможности для налаживания контактов, привлечения партнеров. А если добавить к этому факт, что LeoGaming вновь единственная компания из Украины со стендом в бизнес-зоне – эти возможности становятся для нас эксклюзивными. Тем не менее, реверс этой медали – высочайший уровень активности в работе и конкуренция. Чтобы быть заметным – нужно четко понимать стратегию своей работы и знать особенности потенциальных партнеров", – объясняет Дегрик Алена.

Также глава LeoGaming рассказала о тщательной подготовке команды к мероприятию, которое она считает наиболее важным в году. Масштабы конференции обязывают готовиться как минимум за 6 месяцев до начала, а согласование списка встреч на будущий год и вовсе может идти на предыдущей конференции.

"Бизнес-зона gamescom – это трехдневный интенсив по развитию вашего бизнеса, получить из которого максимум – не какая-то недостижимая цель, а реальные требования эффективной работы. Самым продуктивным является первый день – когда выставка открыта только для экспонентов и trade visitors – посетителей с допуском в бизнес-зону. График работы расписан буквально по минутам. Но вы общаетесь и работаете с лидерами мирового рынка видеоигр, что является уникальной возможностью для бизнеса и дает сильнейшие перспективы для нашего инвестклимата и экономики в целом".

Также Алена Дегрик дала несколько советов всем, кто планирует начать работу в бизнес-зоне на будущий год. Вот несколько основных правил эффективной работы, проверенных на трехлетнем опыте:

Планируйте заранее. Попасть к серьезным компаниям "с лету" не выйдет – meeting-листы закрываются за 3-4 месяца до начала ивента. Начинайте планировать встречи на будущий год в октябре-ноябре, максимум – в январе того же года. Самые важные встречи – на первый день. Первый день gamescom – традиционный "бизнес-день", когда выставка не наполняется посетителями развлекательной зоны. Все стараются успеть как можно больше. Учитывайте это и формируйте свой график встреч по формуле: "1-й день – 60%, 2-й день – 30%, 3-й день – 10%". Рассказывайте о себе не более 2-3 минут. Стандартное правило для любой бизнес-встречи. Времени на общение у вас мало, внимание собеседника нужно привлечь сразу. Изложите суть работы компании в одном предложении, а всю информацию – на 4-5 страницах презентации. Никаких массивов текста – короткие предложения с инфографиками дают максимальный результат. Участвуйте в нетворкингах. Вечеринки, обсуждения, неформальное общение – лучший способ не только закрепить результат удачной встречи, но и "стать своим". Европейские и американские компании еще не привыкли легко работать с коллегами из Восточной Европы. Важно понять, что вы не только говорите на одном языке, но и разделяете те же ценности. Чем меньше барьеров коммуникации – тем проще работать.

LeoGaming – международная процессинговая компания, обеспечивающая прием платежей в пользу онлайн-игр, игровых сервисов, электронных кошельков и создающая платежные решения для бизнеса.

В партнерстве с ведущими платежными системами Украины и зарубежья, компания обеспечивает надежный и безопасный процессинг зачисления средств на счета пользователей, доступность их пополнения в любом терминале на выгодных тарифных условиях и взаимовыгодные расчеты с издателями и разработчиками онлайн-игр.

Миссия компании – развивать цивилизованный рынок онлайн-услуг и способствовать работе ведущих мировых издателей и разработчиков игрового продукта в Украине, создавать условия для роста украинской экономики и инвестиционной привлекательности электронной коммерции.