LeoGaming запустили оплату через Apple Pay на сайте "М.С.Л."

Процессинговая fintech-компания LeoGaming недавно интегрировала новую платежную опцию в свой портфель услуг. Новой частью платежного решения стала оплата в один клик через Apple Pay

LeoGaming запустили оплату через Apple Pay на сайте "М.С.Л." //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/349/88b/5ca34988bdc97.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/349/88b/5ca34988bdc97.png 2019-04-02T15:23:00+03:00 Украина Процессинговая fintech-компания LeoGaming недавно интегрировала новую платежную опцию в свой портфель услуг. Новой частью платежного решения стала оплата в один клик через Apple Pay

Одним из первых клиентов стал оператор государственных лотерей "М.С.Л". Отныне игроки могут пополнять свой счет для покупки лотерейных билетов этой компании в один клик. Кнопка "оплатить с Apple Pay" доступна в личном кабинете при входе с браузера Safari.

Это уже не первое сотрудничество "М.С.Л." и LeoGaming — в сентябре 2018 года они запустили пополнение депозита в один клик с помощью цифрового кошелька Masterpass. Теперь, благодаря LeoGaming, у игроков "М.С.Л" есть доступ к широкому спектру платежных методов, которые включают в себя:

Стандартную оплату картой (интернет-эквайринг); Оплату с помощью Masterpass; Платежи балансом мобильного через "Смарт-Гроші" Киевстар (для абонентов оператора); Платеж мобильным кошельком ApplePay

"Apple Pay — наша новейшая услуга для партнеров, потенциал которой для клиентского опыта в любой сфере сложно переоценить. Мы очень рады запустить ее на общенациональном сайте оператора государственных лотерей — популярном и востребованном. Игроки "М.С.Л" уже успели оценить Masterpass, теперь на очереди еще один мобильный кошелек", — заявил операционный директор LeoGaming Андрей Савкин.

"Компания "М.С.Л." продолжает последовательное расширение ассортимента сервисов для своих игроков. На этот раз мы предлагаем прогрессивное и удобное решение для быстрого пополнения счета – Apple Pay. Теперь покупка билетов самых популярных лотерейных брендов Украины стала еще удобней. Мы стремимся предоставлять поклонникам наших лотерей максимально широкий диапазон услуг и уверены, что они оценят нововведение", – подчеркнул директор по маркетингу "М.С.Л."Павел Вайсеро.

Как пополнять счет в "М.С.Л." с Apple Pay?

Пополнение депозита осуществляется по привычному алгоритму: попадая в "Личный кабинет", игрок переходит в раздел "Баланс" (или же сразу выбирает опцию "депозит" на главной странице), вводит сумму пополнения и выбирает платежный метод "Карты Visa/Mastercard/Приватбанк". После этого клиент попадает на форму оплаты картой, в которой необходимо нажать на кнопку "Оплатить с Apple Pay" и подтвердить платеж одним из доступных способов.

О LeoGaming. LeoGaming – международная процессинговая компания из Украины, которая принимает платежи в пользу онлайн-игр и разрабатывает комплексные платежные решения для бизнеса. LeoGaming имеет сертификат безопасности PCI DSS 3.2., позволяющий принимать оплаты в интернете посредством банковских карт, электронных кошельков и мобильных счетов. Компания является участником программы Mastercard OnBoard и управляет собственной внутригосударственной платежной системой "ЛЕО".

Подробнее на сайте.

Об "М.С.Л.". Оператор государственных лотерей "М.С.Л." (www.msl.ua) — правопреемник традиций советского государственного предприятия "Спортлото". Сегодня "М.С.Л." имеет представительства во всех регионах Украины и более 5 000 пунктов продаж. Все лотереи компании реализуются через собственную сеть современных электронных терминалов, замкнутую на центральную систему, онлайн-мониторинг которой проводится со стороны государственных контролирующих органов. В портфеле компании более 50 лотерей, которые имеют лицензию Министерства финансов Украины. Наиболее известные лотерейные бренды: "Лото-Забава", "ХТО ТАМ", "Спортліга", "Мегалот", "ТІП", "ТОП", "Спортпрогноз" и многочисленные электронные мгновенные лотереи семейства "Швидкограй" и бумажные мгновенные лотереи семейства "Стирачки".

С 1993 года "М.С.Л." входит в состав Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО (EL), с 2016 – в состав Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA). Лотерейный оператор "М.С.Л." единственный в Украине получил два "Сертификата соответствия стандартам ответственной игры" от EL и "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" наивысшего, 4-го, уровня от WLA.

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