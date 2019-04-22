Лепить или покупать: какие пельмени полезнее и вкуснее – купленные или домашние

"Сегодня" выяснили, как определить некачественный продукт и обезопаситься от отравления

Домашние пельмени. Фото: Сегодня

Цены и качество пельменей и вареников, созданных своими руками и купленных в магазине, серьезно отличаются. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как "на глаз" определить, какой продукт качественный, а какой покупать не стоит.

Так, Наталья рассказала, что лепить пельмени и вареники ее научила еще бабушка, и теперь она лепит и для себя, и для друзей. По ее словам, за день, бывает, делает до полутысячи вареников и пельменей. Причем делает их разноцветными: раскрашивает натуральными красителями – соком моркови, свеклы или брокколи.

"Еще моя бабушка, когда я была маленькая, меня приучала, говорила: доця, нужно лепить. Начинки – только натуральные. Если творог – только натуральный. Самое важное, мне кажется, эту работу надо делать с любовью", – рассказала она.

По подсчетам выходит, что домашние вареники с картошкой обойдутся в 30 гривен за килограмм, а из магазина – 30-50 гривен. Пельмени со свининой, слепленные своими руками, обойдутся в районе 70 гривен, а магазинные – от 50 до 150 гривен.

Товароведы говорят, что дешевые магазинные полуфабрикаты – это всегда риск. По словам специалистов, если цена низкая, то производитель, скорее всего, сэкономил на мясной начинке. Как минимум, в нее добавлены соя, ароматизаторы и усилители вкуса. При этом на этикетке "забывают" об этом сказать.

"Чем меньше мяса – тем больше ароматизатора, чтобы создать этот аромат. Может быть глутамат натрия, усилитель вкуса. Если они не указаны на этикетке, они могут нести потенциальную угрозу. Особенно, если они синтетические – могут вызывать аллергию", – говорят эксперты.

При этом, что именно скрывается под тестом вместо начинки, определить без экспертизы невозможно. Еще одним важным фактором является способ хранения замороженных полуфабрикатов.

Чтобы узнать –присмотритесь к покупке внимательнее. Пельмени или вареники должны быть одинаковой формы и без трещин. Если изделия смерзлись между собой или в упаковке есть кристаллы льда – их заморозили или хранили неправильно. Не покупайте такие товары – рискуете отравиться.

Если вареники и пельмени хранить правильно – и дома, и в магазине они могут храниться до шести месяцев. Между тем, кулинары говорят, что их лучший совет – лепить так вкусно, чтобы в морозилке вареники не залеживались.

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