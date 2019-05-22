Летний отпуск на корабле по Днестровскому каньону: цены, условия и достопримечательности

По Днестровскому каньону туристов катает уникальный корабль "Юрий", который может проходить мель глубинной до 25 см

Корабль "Юрий", который катает туристов по Днестру..

Вот уже совсем скоро в Украину нагрянет лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Правда, традиционным остается вопрос – где же провести отпуск, куда отправиться и на что посмотреть. Некоторые предпочитают колесить по Европе, другим по душе полежать на пляжах Турции или Египта, а третьи исследуют Украины, разыскивая все новые, интересные места. Одной из таких уникальных локаций по праву можно назвать Днестровский каньон с его живописными склонами, богатой растительностью и разнообразной живностью. А чтобы получше рассмотреть все это и насладиться атмосферой, можно отправиться в настоящий круиз по Днестру на комфортабельном двухпалубном корабле "Юрий". Сайт "Сегодня" рассказывает, чем вам запомнится такой отдых, сколько все это будет стоить и каким будет круизный маршрут.

Живописный Днестровский каньон и уникальный корабль "Юрий"

Днестровский каньон не зря признан одним из семи чудес Украины, ведь он зачаровывает туристов с первого взгляда. Находится каньон сразу в четырех областях: Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой. На территории каньона расположен также национальный природный парк и региональный ландшафтный парк, в которых сосредоточены уникальные представители флоры и фауны. Здесь водится неимоверное количество животных, птиц и насекомых, многие из которых занесены в Красную книгу, а в самом Днестре насчитывается более 40 видов рыб.













Когда-то Днестр был судоходной рекой, но со временем он обмельчал и корабли больше не могли беспрепятственно шествовать по реке, то и дело оседая на мелководье.

Тем не менее, местные украинские энтузиасты не отчаялись и спроектировали уникальный в своем роде корабль "Юрий", который способен спокойно проплывать даже на самых мелких участках. Корабль спроектировали специально для путешествий по реке. Весит эта машина 12 тонн, его длина – 14 метров, а ширина – 5,6 метров. Несмотря на свои внушительные габариты, судно может проходить мель глубиной до 25 см, хотя для суден похожей конструкции нужен как минимум метр. Такую проходимость кораблю обеспечивает гребное колесо и плоское днище.

Найти корабль и, соответственно порт, в котором он расположен, можно в селе Раковец, Ивано-Франковской области. Добраться к нему не особо сложно. Если ехать на автомобиле прямо от Ивано-Франковского вокзала – придется потратить около часа. Местные также уверяют, что к селу можно доехать и на маршрутках, правда, автомобилем все же куда удобнее и быстрее, да и на территории порта есть охраняемая парковка, поэтому за свой транспорт можно не беспокоиться. Дорога там не ахти, но ради такой красоты можно чуть-чуть и потерпеть.

























Тур для десятерых и аутентичная кухня

Порт "Раковец" – это уютные деревянные здания, беседки, лавочки и качели. Здесь витает запах ухи, шашлыков и водной прохлады. В порту есть небольшой ресторанчик, где пассажиры корабля могут выпить кофе, перекусить или спрятаться от дождя. А чуть поодаль, на изумрудно-зеленой водной глади Днестра притаился и сам "Юрий", который ожидает своих пассажиров.

Корабль начинает свои путешествия с середины апреля и продолжает их до заморозков, пока Днестр не покроется льдом. Заказать тур можно на сайте, только лучше делать это чуть заранее, чтобы весь экипаж успел подготовиться. Стоит это удовольствие от 1200 до 1400 грн с человека, в зависимости от дня недели и сезона. Стоит помнить, что корабль рассчитан на 10 человек, еще для нескольких человек можно сделать исключение, но вот больше 15 принять на борту уже не смогут.

Фишка корабля в том, что он может пристать к берегу практически везде по Днестру, поскольку его осадка не превышает 30 см. И это делает ваше путешествие намного интереснее.

На корабле уютно, комфортно и есть все, что нужно для цивилизованного отдыха – туалет, душ, кухня и три каюты: две четырехместные и одна двухместная. Гости ночуют прямо там, но если хочется провести время на свежем воздухе, то можно установить кемпинг прямо на лужайке в порту, где вас никто не потревожит. Скорость у корабля не большая – 5 км в час против течения и около 12 км в час по течению. Поэтому никакого дискомфорта или укачивания здесь не испытываешь.

К слову, в стоимость тура входит и питание, а питание – просто отменное. Здесь накормят ухой, пловом, шашлыками, бограчем, салатами, баношем и еще десятком разнообразных блюд. И все это будет настолько вкусно, что тут же захочется просить добавки, но с уверенностью можно сказать, что голодными вы не останетесь. Интересно отметить, что шашлыки готовятся прямо на корабле – на нижней палубе специально для этого приспособлен мангал, который нависает над водой.

Скучать не придется: водопады, замки и рыбалка

Программа круиза расписана на два дня, и это точно будут два дня под завязку набитые впечатлениями – прекрасный вид на Днестр, легкий шум лопастей, пение соловья и незабываемые достопримечательности. Более детально программу можно посмотреть на сайте корабля "Юрий".

Вас отвезут на водопад "Девичьи слезы", который сейчас слегка обвалился, но все же достоин внимания, на Возиловский каскадный водопад, который очень необычно выделяется на фоне буро-красных скал. Недалеко от порта также есть древнейший Раковецкий замок, куда можно прогуляться пешком, либо же попросить капитана корабля сделать там остановку.

Дорога к замку – уходящая вверх узкая тропинка из красной глины. Нам рассказали, что это древнейшая горная порода, которой сотни миллионов лет. Пробираясь сквозь кусты и деревья не пропустите звенящий ручеек с холодной водой, где можно чуть передохнуть и набраться сил.

Раковецкий замок видно издали. Вершина башни грозно возвышается над кронами деревьев. Построили его в далеком 1660 году, но к нам, к сожалению, дошла только северо-западная башня и фрагмент стены, которая когда-то была частью часовни.









Замок пережил немало осад и штурмов, которые сказались на его внешнем виде. Массивный древний кирпич весь испещрен рытвинами, на окнах еще кое-где остались деревянные балки, вокруг – густая растительность, которая перекинулась и на стены башни. Около бывшей часовни открывается удивительный вид на Днестр и окрестности, чуть поодаль гнездятся аисты, а за лесом пестрят ярко-желтые поля.

Помимо прогулок по памятным местам, туристы и гости корабля "Юрий" могут просто загорать на палубе, рыбачить, купаться и наблюдать за птицами. Это прекрасный вариант для отдыха, как большой компанией друзей, так и для чисто семейных посиделок. Прекрасный сервис, уникальные пейзажи, живописные леса и древние достопримечательности – от всего этого захватывает дух и хочется вернуться на Днестровский каньон сразу же, как только оттуда уезжаешь.

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