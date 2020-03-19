Лине Костенко исполнилось 90 лет: чем известна великая поэтесса и писательница

Сегодня, 19 марта, известная украинская писательница Лина Костенко празднует свой день рождения. Ей исполняется 90 лет.

Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году. Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур".

В 2010 году был издан первый прозаический роман Лины Костенко "Записки сумасшедшего". Книга практически сразу же стала украинским бестселлером – первый тираж составил 10 000 и уже через полмесяца был раскуплен, что установило своеобразный рекорд для украинских изданий. В итоге общий тираж проданных "Записок сумасшедшого" достиг 160 000 экземпляров.

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Лина Костенко поддержала Евромайдан, в 2014 году также неоднократно выезжала в зону конфликта на востоке Украины с выступлениями перед бойцами добровольческих батальонов, Нацгвардии и ВСУ.

Новости "Сегодня" писали, Лина Костенко что уже несколько лет работает над новой книгой, а жанр текста сложно определить.

Ступка читает стих Костенко

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