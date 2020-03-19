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Лине Костенко исполнилось 90 лет: чем известна великая поэтесса и писательница

19 марта, 10:53

Денис Беспалов

Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур"

Сегодня, 19 марта, известная украинская писательница Лина Костенко празднует свой день рождения. Ей исполняется 90 лет.

Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году. Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур".

В 2010 году был издан первый прозаический роман Лины Костенко "Записки сумасшедшего". Книга практически сразу же стала украинским бестселлером – первый тираж составил 10 000 и уже через полмесяца был раскуплен, что установило своеобразный рекорд для украинских изданий. В итоге общий тираж проданных "Записок сумасшедшого" достиг 160 000 экземпляров.

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Лина Костенко поддержала Евромайдан, в 2014 году также неоднократно выезжала в зону конфликта на востоке Украины с выступлениями перед бойцами добровольческих батальонов, Нацгвардии и ВСУ.

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Новости "Сегодня" писали, Лина Костенко что уже несколько лет работает над новой книгой, а жанр текста сложно определить.

Ступка читает стих Костенко

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Источник: Сегодня

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