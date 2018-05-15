Литовец хотел провезти в Украину из России 26 кг вещества "похожего на наркотики"

В международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области сотрудники Госпогранслужбы вместе с таможенниками и представителями СБУ пресекли попытку перевезти через границу 26 кг вещества, по внешним признакам похожего на наркотические средства. Его спрятали в автомобиле BMW Х5, на котором из России в Украину пытался проехать гражданин Литвы. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Для пересечения границы 22-летний мужчина выбрал "зеленый" коридор, демонстрируя, что не имеет запрещенных для перевозки вещей. Однако в ходе осмотра автомобиля сработала натренированная на поиск наркотических веществ пограничная собака Альфа.

Автомобиль направили на углубленную проверку, где после демонтажа конструктивных элементов кузова обнаружили специально оборудованный тайник. В нем находились 26 свертков с порошкообразным веществом общим весом 26 кг. По внешним признакам часть вещества похожа на героин, а другая на медицинский опиум сырца", – говорится в сообщении.

Обнаруженное вещество изъято для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала контрабанду крупной партии кокаина в Украину.

Напомним, в апреле полиция Испании обнаружила около 9 тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.