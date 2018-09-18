"Лото-Забава": В Днепре выигран 1 000 000 гривен

В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным числом 66, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории "три горизонтали с двумя льготными подковками". Однако на этот раз победитель, который стал 304-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже 25-ым в этом году, зачеркнул три горизонтали с одной льготной подковкой и выиграл 1 000 000 гривен. Счастливый билет №0283215 приобрели в Днепре на фирменном островке в супермаркете "Варус", который находится по адресу: ул. 20-летия Победы, 43-Д.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного миллионера стать почетным участником элитного "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек. Всеми преимуществами членства в "КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." уже воспользовались Валерий Садовенко и его супруга, которые провели незабываемый уик-энд в столице в течение 1-2 сентября и получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук любимых ведущих в прямом эфире "Лото-Забава".

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет главного победителя 997-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.