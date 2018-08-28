"Лото-Забава": В "Великій грі" выиграли сразу 2 000 000 гривен

Во время розыгрыша 994-го тиража лотереи "Лото-Забава", который состоялся 26 августа 2018 года, были выиграны сразу 2 000 000 гривен в двух призовых категориях

В начале эфира первым из большого лототрона выпал шарик с четным числом 32, что гарантировало выигрыш одного миллиона гривен в категории "три горизонтали с двумя льготными подковками". Победитель стал 301-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и уже двадцать вторым в этом году. Счастливый билет №0074901 приобрели в Киеве в "ЛОТО маркете", расположенном по адресу: ул. Владимира Покотило, 14.

Второй миллион гривен, который был выигран в категории "три горизонтали с одной льготной подковкой", разделили между собой сразу два игрока с билетами №0179299 и №0170844. Первый из них выиграл 500 000 гривен благодаря билету, приобретенному онлайн. Вторые полмиллиона гривен достались счастливчику из села Тарасовка (Киевская область), который приобрел свой счастливый билет в "ЛОТО маркете" на ул. Железнодорожная, 1.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного миллионера присоединиться к закрытому элитному "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек. Всеми преимуществами членства в "КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." уже воспользовалось немало победителей. Среди них и Денис Шадура из Львова, который на два дня погрузился в водоворот сладкой жизни в стиле luxury и провел незабываемый уик-энд в столице в течение 11-12 августа.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей 994-го тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.