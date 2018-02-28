Ловушка для "простаков" или реальный шанс разбогатеть?

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Сегодня, 10:00

Моя мама уже полгода заказывает товары почтой по каталогу и участвует в акции с денежным призом. Отговаривать ее от этой затеи бессмысленно, так как она довольна товаром, качеством и скоростью доставки, а тут еще и ее подруга выиграла. Я решил разобраться, на какую "удочку" их поймали организаторы акции, и, главное, не попали ли они в "сети" к мошенникам

Ловушка для "простаков" или реальный шанс разбогатеть?

Итак, для начала я заинтересовался историей каталожных продаж и был приятно удивлен, что подобная схема существует уже более 100 лет, такой именитый торговый каталожный дом, к примеру, как OTTO (Германия), работает с 1902 года, и по сей день их услугами активно пользуются потребители из десятков стран по всему миру. Подобных компаний в мире сотни, их миссия – предложить быстрый и удобный способ выбора и заказа товаров, качество которых отвечает всем международным стандартам. Многие компании дополнительно поощряют своих покупателей ценными призами и подарками.

Что же с подобным каталожным предложением происходит в Украине? Я нашел пару-тройку рекламных объявлений, текст которых привлекал заголовками: "ВЫИГРАЙ ДЕНЬГИ", "Разгадай кроссворд – получи авто!". Чтобы сыграть, необходимо заказать товар. И вот здесь начинается самое интересное – как отличить мошенников от компаний с положительной репутацией? На что стоит обращать внимание тем, кто хочет убедиться в удобстве, скорости и качестве товаров, заказанных по каталогу, а также испытать удачу в акции, а вдруг повезет выиграть пару сотен тысяч гривен?  

Я проанализировал 5 основных критериев, наличие которых указывает на добросовестность и надежность заказов по каталогу:

1. Официальное имя компании и правила порядка заказа товаров, проведения акций

Информация про компанию-продавца, а также официальные правила акции должны находиться в открытом доступе для каждого желающего ознакомиться с ними.
2.  Контакты

В каждом рекламном предложении каталожной компании должны быть четко указаны телефон, почтовый и электронный адреса для связи с компанией, уточнения информации.
3. Официальный сайт компании

Ищите странички компании в Интернете, именно там хранится информация о товарах, услугах доставки и возврата товара, порядке оплаты, победителях акций с фото и комментариями.
4. Подтверждение выплаты призов

Обычно для подтверждения честности акции и выплаты призов компании снимают видеоролики, проводят фотосъемку победителя. Эту информацию ищите на сайте компании, на Ютубе или позвоните в контакт-центр, где вам сообщат все подробности награждения.
5. Гарантии на законодательном уровне

Результаты акций должны быть опубликованы в источниках массовой информации в течение 30 дней после определения победителя.

По Закону о защите прав потребителей вы можете вернуть неиспользованный товар в течение 14 дней.

Выбирайте только официальные службы доставки, которым вы доверяете, самый надежный способ – оплата товара при получении, что на 100% оградит вас от мошенничества со стороны "не чистых на руку" компаний.


Надеюсь, эта информация станет полезной для вас при выборе компании для заказов товаров по каталогам.  Я с легкостью нашел всю необходимую информацию о компании "Родинний клуб", и мне стало спокойнее за свою маму. 

Сергей Исаев
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