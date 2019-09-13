Лучшие украинские студенты отправятся на выставку в Нидерландах

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Полторы тысячи студентов морских и транспортных вузов соревнуются за поездку в Нидерланды в рамках Всеукраинского конкурса "Морское дело 2019", который уже второй раз организовывает Благотворительный фонд Бориса Колесникова.

Среди претендентов из профильных вузов отберут 30 победителей, они поедут на Международную выставку морских перевозок, портовых и морских технологий, которая состоится в ноябре в Нидерландах.

Первый этап отбора — тестирование по техническому английскому языку и представление экспертам отрасли собственного проекта.

"Мы уже сейчас ведем переговоры, чтобы ребята могли посетить не только выставку, но и ведущие судоходные компании. Это пока такой маленький сюрприз", – рассказала директор Благотворительного фонда Бориса Колесникова София Мудрик.

Напомним, что ранее украинские студенты презентовали свои инновационные проекты в Варшаве. Студенты ведущих украинских вузов отправились в Европу в поисках технологических решений для своих городов.

Напомним, команда Днепровской политехники представила проект EasySort – это мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Приложение фиксирует, как пользователь сортирует отходы, а взамен – получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги.

Студенты Запорожской политехники приехали покорять европейские big city c проектом ДвижПариж по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей.

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