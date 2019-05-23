Ляшко призвал Зеленского защитить сбережения украинцев от обесценивания

У людей должны быть полные холодильники, говорит лидер Радикальной партии

Олег Ляшко. Фото: Facebook

По результатам встречи с финансистами, лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился с журналистами в парламенте неутешительными прогнозами: ожидаемых кредитов от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка не будет, а платить по внешним и внутренним долгам Украины нечем.

"До конца года Украина должна выплатить 2,5 млрд долларов внешних долгов и 2,5 млрд долларов внутренних долгов. Кроме того, по гривневым ОВГЗ украинский бюджет должен отдать 60 млрд долларов. До конца года планировалось взять 2,5 млрд долларов кредита от МВФ, 500 млн евро – от Еврокомиссии, 500 млн евро – от Всемирного банка. Ни одного из этих поступлений не будет", – предостерег Ляшко.

Это означает, что погашение кредитов будет происходить либо за счет секвестра бюджета и сокращения социальных программ, либо за счет вымывания золотовалютных резервов НБУ, что приведёт к падению курса гривны и инфляции, убежден лидер РПЛ.

"Я призываю президента и правительство немедленно уделить этому максимальное внимание, принять все меры для обеспечения стабильности курса гривны, чтобы не обесценивались и без того небольшие заработки, пенсии и сбережения украинцев", – подчеркнул Ляшко.

Народный депутат отметил, что падению экономики будет способствовать и политический кризис, который возник из-за незаконных действий нового президента.

"Я утверждаю: всю ответственность за крах экономики и финансов полностью несет президент Зеленский. Растоптав Конституцию в попытке узурпировать власть, он породил полный хаос и длительный конституционный кризис. Какой дурак рискнет инвестировать или кредитовать страну, президент которой нещадно бьет ногами Конституцию?! В результате этой политики Зеленского у украинцев будут пустые холодильники! Поэтому наша команда и перешла в оппозицию к Зеленскому – президенту пустого холодильника. Мы за то, чтобы у людей были полные холодильники!", – заявил Ляшко.

Лидер РПЛ также призвал Президента радикально изменить экономическую политику, чтобы не допустить окончательного обнищания людей.

Напомним, ранее Ляшко не пропускали на консультации с Зеленским , поскольку лидер Радикальной партии вел стрим на своей странице в Facebook.

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