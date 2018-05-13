Ляшко продвигает план возрождения украинского села

Свой план возрождения украинского села продвигает лидер Радикальной партии. Политик проехался по сёлам Черниговской области. Многодетной семье из Подлесного, потерявшей в прошлом году отца, и оставшейся с одной кормилицей – коровой – Олег Ляшко привез сепаратор.

Ранее депутат отмечал, что возрождение животноводства должно быть среди государственных приоритетов.

Напомним, Ляшко передал подарки дому ребенка в Черкасской области. Сам политик провел детство в детдоме и признался воспитателям и медперсоналу, что знает, насколько нелегок их труд.

Кроме того, Ляшко заявил, что добился ремонта беговой дорожки в школе олимпийского резерва Черкасской области. Политик пообещал помочь и с восстановлением стадиона, где тренируются около полусотни юных спортсменов. На его реконструкцию потребуется около 8 миллионов гривен.

Также Ляшко требует расширить список бесплатных лекарств в Украине.