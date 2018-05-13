Ляшко продвигает план возрождения украинского села

Сегодня, 02:31

Политик проехался по сёлам Черниговской области

Ляшко продвигает план возрождения украинского села

Свой план возрождения украинского села продвигает лидер Радикальной партии. Политик проехался по сёлам Черниговской области. Многодетной семье из Подлесного, потерявшей в прошлом году отца, и оставшейся с одной кормилицей – коровой – Олег Ляшко привез сепаратор.

Ранее депутат отмечал, что возрождение животноводства должно быть среди государственных приоритетов.

Напомним, Ляшко передал подарки дому ребенка в Черкасской области. Сам политик провел детство в детдоме и признался воспитателям и медперсоналу, что знает, насколько нелегок их труд.

Кроме того, Ляшко заявил, что добился ремонта беговой дорожки в школе олимпийского резерва Черкасской области. Политик пообещал помочь и с восстановлением стадиона, где тренируются около полусотни юных спортсменов. На его реконструкцию потребуется около 8 миллионов гривен.

Также Ляшко требует расширить список бесплатных лекарств в Украине.
село, ляшко, крестьяне, Радикальная партия

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"Сегодня"

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