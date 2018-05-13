Люди продолжают мусорить в местах отдыха

После майских праздников в украинских парках можно обнаружить горы мусора, кострища и плавающий в озере стол

В Украине особенно после майских праздников в местах отдыха наблюдаются горы различного мусора.

В столичных парках запрет на развод костров соблюдается не везде. Их игнорируют почти все. Некоторые из отдыхающих отмечают, что перед тем, как начать пикник, им пришлось убирать мусор за предыдущими "отдыхающими".

Последствия пикников наблюдается повсюду. Около одного из столичных озер в спальных районов жители даже не замечают таблички "не сорить". Мусорные урны переполнены, около них – целлофан и пластик.

Во Львове в одном из парков также наблюдались кучи мусора. Тех, кто сорит в местах общественного пользования, должна наказывать полиция. Максимальный штраф сейчас – 1360 гривен. Если хозяев мусора обнаружить не удалось, его обязаны убрать коммунальные службы. В Киеве это контролируют 80 инспекторов.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянам стоит ожидать отдельных платежек за вывоз мусора. Киеврада приняла решение вывести эту услугу отдельно из тарифа за содержание домов и придомовой территории.

Ранее в столице без предупреждения существенно подорожала квартплата. Речь идет о 147 домах по всему городу — в Дарницком, Святошинском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах. Жители этих домов, получившие "потяжелевшие" платежки за март, не могут понять, почему произошло подорожание. Если в феврале тариф за один "квадрат" жилплощади составлял 4,97 грн, то по новым расценкам нужно платить уже 7,47 грн.