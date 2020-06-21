Людям на инвалидных колясках разрешили ездить по дорогам: зачем изменили ПДД

Закон приравнивает людей на инвалидных колясках к велосипедистам и разрешать им ездить по проезжей части

В Украине в силу вступил закон, который приравнивает людей на инвалидных колясках к велосипедистам и разрешать им ездить по проезжей части. Сайт "Сегодня" разбирался, с какими рисками могут столкнуться водители и люди на колясках.

Что произошло

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3 декабря 2019 года был принят Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся на креслах колесных". В действие закон был введен только с 3 июня 2020 года.

Согласно этому закону, люди, которые передвигаются на инвалидных колясках, имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

"Лица, которые двигаются на креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей пешеходов", — поясняет Сергей Войченко, кандидат юридических наук и общественный деятель.

Он добавил, что люди в инвалидных колясках, которые двигаются по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе. Поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять Правила дорожного движения относительно обязанностей велосипедистов.

Получается, что двигаясь по тротуару, люди в инвалидных колясках должны соблюдать правила дорожного движения для пешеходов, а двигаясь по краю дороги — правила для велосипедистов.

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При этом необходимо использовать технически исправные коляски, не перевозить пассажиров, грузы, прицепы. Коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю дороги – внешними световыми приборами.

"Водители автомобилей должны принимать все возможные меры, чтобы гарантировать безопасные условия для передвижения наиболее уязвимых участников дорожного движения – не только детей, пожилых людей и велосипедистов, но и лиц с инвалидностью", — говорит Войченко.

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Насколько это безопасно

Адвокат Владимир Володарский считает, что для защиты интересов людей с ограниченными возможностями, логичнее было бы сделать нормальную инфраструктуру.

"В то же время, я не думаю, что это как-то повлияет на аварийность в масштабах страны: люди на инвалидных колясках — достаточно малочисленная категория участников дорожного движения. Отдельные ДТП, конечно, могут быть, и в каждом случае нужно будет разбираться, кто и что нарушил... Другой вопрос, что даже в случае грубых нарушений с их стороны — пользователей таких кресел вряд ли будут штрафовать (в еще большей степени, чем пешеходов), а это, в свою очередь, может создать ощущение безнаказанности и увеличить количество нарушений", — говорит Володарский.

Представители инициативы "Доступно.UA" рассказали нам, что цель закона — решить главную проблему и узаконить передвижение людей на колясках по дороге. Поскольку ранее статус человека на коляске, который переходит пешеходный переход, был неопределенным, и при ДТП было трудно доказать свою правоту, а водителей, которые осуществляли наезд, невозможно было привлечь к ответственности.

"Но по факту — это не улучшение в смысле безопасности или комфорта передвижения. Мы надеемся, что ни один человек на коляске не начнет вести себя так, будто он является настоящим участником дорожного движения, поскольку травматичность тогда в разы увеличится, что и так часто случается с людьми на колясках, а тем более с велосипедистами. Лучше обеспечивать доступную среду и транспорт, поднимать культуру вождения, увеличивать штрафы за превышение скорости автомобилистов", — поясняют в "Доступно.UA".

Также эксперты добавили, что в каждой стране свои правила дорожного движения. В частности, в Испании человек на коляске с мотором обязан ездить в шлеме (по многим исследованиям они значительно уменьшают количество летальных ДТП) и не использовать телефон во время движения. В Великобритании коляска должна быть зарегистрирована, кроме того на дороге разрешено движение только некоторых типов колясок. А согласно закону Западной Вирджинии, человек на коляске классифицируется как пешеход, а ехать коляской можно только по дороге с большим ограничением скорости. Ну и понятно, что колесные кресла всегда должны быть оснащены отражателями.

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В то же время, за границей люди на инвалидных колясках чаще всего передвигаются по тротуарам, т.к. в городах пытаются создавать безбарьерное пространство, в Украине же с этим существенные проблемы.

О том, как в Украине работает фиксация нарушения ПДД на дорогах, смотрите в сюжете "Сегодня":

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