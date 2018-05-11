Магистрам десятков специальностей в Украине придется сдавать единый экзамен

Сегодня, 13:06

Единый экзамен будет способствовать повышению уровня квалификации выпускников, уверены в Кабмине

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил перечень специальностей, по которым будет проводиться единый государственный квалификационный экзамен для получения степени магистра.

"Изменения внедрены с целью введения дополнительных мероприятий по обеспечению добропорядочности при получении степени магистра. Единый экзамен будет способствовать повышению уровня квалификации выпускников", – пояснили решение в Кабмине.

Речь идет о 30 специальностях в сфере здравоохранения, включая стоматологию, фармацевтику, физио- и эрготерапи и общественное здоровье.

Экзамен также будет проводиться в области права, информационных технологий, ветеринарной медицины, международных отношений.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил термин "высшее учебное заведение"Правительство приняло постановление, согласно которому все нормативные акты в стране приводятся в соответствие с Законом об образовании.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины утвердили порядок поступления на магистратуру. Согласно изменениям, вступительные экзамены с использованием Внешнего независимого оценивания будут сдавать поступающие на специальности направлений "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения". 

Подробно о вступительной кампании в 2018 году читайте в материале Новые правила поступления в вузы: что ждет абитуриентов в 2018 году.
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