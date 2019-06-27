Магия Карпат через камеру смартфона: Insta-тур от Цитрус и Huawei

Пятеро победителей фотоконкурса от Цитруса и Huawei побывали в "Insta-тур Huawei P30 Pro" в Карпатах















Мобильная фотография – тренд современности. В мире, где каждый может попробовать себя в роли фотографа, уже не нужны громоздкие профессиональные фотоаппараты с объективами, вспышками и дополнительными аксессуарами. Достаточно одной волшебной "таблетки" – смартфона с камерой и желания творить. Цитрус совместно с Huawei решили доказать это и весной запустили конкурс на лучшее фото города, сделанное на смартфон. Победителей ждал приятный сюрприз – поездка в Карпаты с тренерами Цитрус Академии, которые помогли раскрыть секреты мобильной фотографии и поверить в силу своих возможностей. Но обо всем по порядку.

#Цитрустур_P30Pro

Все началось с хештега #Цитрустур_P30Pro. Идея провести конкурс мобильной фотографии в Instagram родилась к старту продаж бесспорного флагмана 2019 года – Huawei P30 Pro. С начала апреля до конца мая подписчики должны были выполнить несколько простых правил, чтобы стать участниками конкурса:

- Сделать снимок своего города на любой смартфон

- Опубликовать его на своей странице с хештегом

- Включить режим ожидания и следить за новостями

Чтобы не ограничивать участников, снимать фото можно было на любой смартфон и обрабатывать в абсолютно любом графическом редакторе. Таким образом, у каждого был реальный шанс заявить о себе и сразиться за путевку в тур на неделю в самые живописные места Карпат под руководством лучших тренеров Цитрус Академии.

Выбор победителей Цитрус предоставил экспертам. Для этого пригласили пятеро членов жюри: тревел-блогеров, фотографов и экспертов. Каждый из них выбрал по одному победителю. Результаты объявили 7 июня на встрече в ЦеХАБе в Киеве.

Карпатские мотивы

14 июня авторы лучших снимков в сопровождении тренеров Цитрус Академии отправились в "Insta-тур Huawei P30 Pro" в Карпаты. Программа тура была проработана так, чтобы максимально познакомить победителей с удивительной природой и миром Карпат и архитектурой европейских замков. И, конечно же, научиться запечатлевать красоту природы через камеру смартфона. Для этого все пятеро участников проекта получили на время тура смартфоны Huawei P30 Pro.

Huawei P30 Pro — смартфон с диагональю OLED-экрана 6.47 дюйма и соотношением сторон 19.5:9. В нем установлены три камеры со светосильной оптикой Leica с матрицами на 40, 20 и 8 мегапикселей и еще одна — для оценки глубины сцены и размытия фона. Благодаря Periscope-объективу Huawei P30 может делать снимки с 10-кратным гибридным зумом (с учетом кропа 40-мегапиксельной матрицы цифровой зум может достигать 50-кратного приближения) и получать отличные фотографии при съемке в полной темноте!

Ивано-Франковск, Яремче, Синевир, Берегово, Мукачево. Неделя, наполненная эмоциями, нереальными фотографиями и крутыми мастер-классами от Цитрус Академии. И главная интрига в последний день тура – только один из пяти участников должен был получить в подарок Huawei P30 Pro за лучшее фото. Минуты волнительного ожидания и… Смотрите в видео, кто все же получил заветный подарок.

Участники о туре

"Insta-тур оказался для меня вызовом в каком-то смысле, потому что я абсолютно не экстремальный человек. Но я осталась очень довольна тем, что увидела в Карпатах. Это действительно очень красивая природа! Но абсолютно точно поездку сделали люди. Нам было интересно и весело друг с другом. Ребята из Академии всегда помогали и подсказывали, потому что с камерой Huawei P30 Pro подружилась не сразу. В телефоне больше всего понравились режимы съемки ночью и портрет. В целом, это был крутой опыт. Поэтому огромное спасибо компаниям Цитрус и Huawei за такую возможность!", – поделилась эмоциями участница проекта Дарья Терещенко.

"Спасибо компании Huawei и Цитрус за возможность окунуться с головой в процесс фотосьемки, неожиданный сюрприз-подарок телефон Huawei P30 Pro. Самое главное достоинство Huawei P30 Pro – это камера, которая ничем не уступает зеркальному фотоаппарату. Получается маленькая зеркалка-телефон у вас в кармане. Не описать словами полученные эмоции от времени проведенного с командой Цитрус Академии. Каждый день пролетал на одном дыхании, теория и практика переплетаются, как "Инь и Янь". В результате даже самые невероятные творческие идеи становится реальностью! Коллектив Цитрус Академии – замечательные, творческие, увлеченные своим делом люди, которые искренне считают, что каждый человек гениален по своей природе. Команда сумела подыскать индивидуальный подход к каждому участнику тура. Я благодарна за советы, которые получила от этих замечательных ребят!", - отметила участница из Харькова Екатерина Жаботинская.

"Понравилось все, было весело, было много приключений. Новые места, новые знакомства, много крутых фото, сделанных с помощью Huawei P30 Pro, много эмоций. Коротко о телефоне Huawei P30 Pro – камера и качество получаемых фото просто огонь, после iPhone немного непривычно пользоваться Android (это всего лишь дело привычки), в общем телефон понравился. Хочу выразить свою благодарность компании Цитрус и Huawei за отлично проведенное время и возможность протестировать фото флагман P30 Pro. Спасибо", – рассказал о впечатлениях Евгений Белан.

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