Максим Березкин создаст правовую организацию для малого и среднего бизнеса

В последнее время все больше растет уголовное преследование бизнеса со стороны правоохранительных органов. На практике от незаконных действий силовых структур катастрофически страдает большое количество предпринимателей. К сожалению, остановить данный беспредел не помогают даже принятые парламентом законы Украины под условным названием "Маски-шоу стоп" и "Маски-шоу стоп 2", целью которых является защита прав субъектов хозяйствования при осуществлении досудебного расследования.

По словам Максима Березкина, законодательная техника этих нормативно-правовых актов является совершенной с юридической точки зрения, однако реализация на практике оставляет желать лучшего: "В теории, принятые законы даже позволяют привлекать к ответственности следователя или прокурора за допущенные ими незаконные действия при расследовании уголовных дел, но, к сожалению, мы не знаем, будут работать данные нормы на практике, потому что сегодня каждый сам за себя".

По словам Максима Березкина, ярким примером давления на бизнес со стороны правоохранительных органов стало возбуждение уголовного дела против него и его семьи.

По данным следствия, в период 2013 – 2015 годов должностные лица ЧАО "Креатив" в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" подделали документы с целью получения от госбанка кредита на сумму 20 млн долл. США.

По мнению Березкина, обвинение не соответствует реальным обстоятельствам дела и является незаконным и необоснованным. В свою очередь правоохранительные органы сознательно не принимают во внимание предоставленные адвокатами доказательства, опровергающие в его действиях состав уголовного преступления. Все это делается исключительно для того, чтобы подменить хозяйственный процесс уголовным и помешать семье заниматься предпринимательской деятельностью.

Собственный негативный опыт побудил бизнесмена задуматься о целесообразности создания в Украине юридической организации, которая оказывала бы бесплатную профессиональную помощь малому и среднему бизнесу в сфере соблюдения правоохранительными органами их законных прав и интересов.

"Такой субъектный состав был выбран не случайно, поскольку именно малый и средний бизнес из-за недостаточности финансовых и кадровых ресурсов больше всего страдает от незаконной деятельности правоохранительных органов во время обысков, задержания, допроса и других следственных действий. Обычно субъекты предпринимательской деятельности даже не знают своих прав и не имеют возможности привлекать адвокатов", – говорит предприниматель.

Березкин считает, что бизнес-среда не может оставаться в стороне от данной проблемы."Каждый из нас, на своем месте, должен присоединиться к содействию развития действительно правового государства. Не словом, а делом. Работа, которую мы начинаем, будет направлена на уменьшение коррупционного давления со стороны силовых структур на предпринимателей, в результате положительно повлияет как на социально-экономическое развитие, так и вообще на инвестиционный климат в Украине", – говорит он.

Напомним, что 04.11.2018 г. вступили в силу изменения в Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" редакция от 08.07.2018 г. за № 2213- VIII в СМИ известный как "Маски-шоу стоп 2".