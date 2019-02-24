Маленькие памятники больших городов: от Киевского торта до бравого солдата Швейка

В Мукачево трем ­волшебного ­кельта на удачу, в Киеве — чашу с сухим вареньем на здоровье, а во Вроцлаве пробуем сосчитать гномов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Маленькие памятники больших городов: от Киевского торта до бравого солдата Швейка Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d69/d0a/5c6d69d0ae0a7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d69/d0a/5c6d69d0ae0a7.png 2019-02-24T04:42:00+02:00 Украина В Мукачево трем ­волшебного ­кельта на удачу, в Киеве — чашу с сухим вареньем на здоровье, а во Вроцлаве пробуем сосчитать гномов

Мода украшать улицы миниатюрными бронзовыми скульптурами покорила весь мир и дошла до Киева. В прошлом году 12 символов столицы поселились в центре города в рамках проекта "Шукай". По словам Юлии Бевзенко, автора проекта, в мини-скульптуры она влюбилась, побывав в Ужгороде. "Сегодня" собрала все самые яркие маленькие памятники столицы, Украины и ближайшей заграницы, и узнала их историю.

В январе прошлого года первая бронзовая скульптура в виде котлеты по-киевски появился на фасаде здания по адресу Крещатик, 15/4. Тогда Юлия призвала всех желающих присоединиться к проекту.

"Желающие быстро нашлись! А также талантливые скульпторы, готовые создавать уникальные работы. И за год мы смогли установить 12 скульптур!", — рассказывает "Сегодня" Юлия Бевзенко.

Возле них по QR-коду можно узнать, чем каждый символ важен для Киева.

"У каждой скульптурки есть своя легенда. Например, если потереть вазочку сухого киевского варенья, то зимой не будешь болеть! А если потрешь киевскую плинфу (древнюю кладку), то у тебя будет новое жилье. Стоит только потереть скульптуру киевского трамвайчика и сможешь ездить "зайцем", а если включишь киевский граммофон, то услышишь гимн Киева. А чтобы весна была теплой, нужно потереть бронзовый каштанчик на здании КГГА. Словом, мы заставляем людей верить в чудеса", — рассказывает автор проекта.

Кстати, в этом году будут открыты новые скульптуры. Тринадцатую миниатюру горожане увидят уже 20 марта.

"Мы приучили наших поклонников, что новые скульптуры появляются именно 20-го числа. Открытие новых запланированы на март, апрель и май. Могу сказать, что работы появятся на Подоле и это будут символы Киева", — говорит Бевзенко, она не исключает, что в будущем появятся и маленькие фигурки в виде известных киевлян, которые прославили наш город.

Кстати, два символа уже успели пострадать от рук вандалов — это киевский торт и слоник. Первого отреставрировали и перенесли с Крещатика на проспект Науки, а слоника вандалы украли со смотровой площадки возле арки Дружбы народов. Его изготовили повторно и установили в ТРЦ на Майдане.

"В дальнейшем мы будет устанавливать их в охраняемых местах. Кроме того, наши скульптурки будут наряжаться в тематические наряды. Например, в этом году все 12 бронзовых миниатюр одели в новогодние наряды — накидки, колпачки, шарфики, что очень порадовало и киевлян, и туристов. Пошивом костюмчиков занимались мои знакомые мастерицы и дизайнеры. Также 14 февраля, на День влюбленных, все скульптурки приоделись в костюмчики с сердечками и валентинками. Новые наряды будут и в День вышиванки", — обещает Юлия Бевзенко.























Мукачево: кельт с молотком, гусь-турист и Вакарчук

Появились первые мини-скульптуры и в закарпатском Мукачево. Город украшают три скульптуры гусей высотой до метра — турист, фотограф и пивовар. А на перилах местной набережной появилась скульптурка Кельта-кузнеца с молотком в руках. В центре можно найти мини-версию князя Ференца Ракоци, а возле замка Паланок установили скульптуру его защитнице Илоне Зрини и ее любимому Имре Текели. Мини-работы выполнил из бронзы скульптор Михаил Колодко. Кстати, он создал и миниатюрную скульптуру певца Святослава Вакарчука с трезубцем на груди, но пока неизвестно, где именно установят памятник.

Колодко украшает своими работами и другие города. Например, в аэропорту Будапешта он установил фигуру композитора Ференца Листа и российский танк с опущенным стволом напротив венгерского парламента с надписью "Русские — домой!". А в парке Будапешта поселил мини-скульптуру лягушонка из "Маппет-шоу". Местные обожают памятник, и зимой "жабка" получает теплый шарфик. Недавно в Будапеште Колодко установил еще одну мини-скульптуру — мертвую белку, которая лежит с пистолетом в лапке и обведена вокруг белым мелом. Интересно, что белка размещена за памятником актеру Питеру Фальку (в образе лейтенанта Коломбо). Посмотреть на нее собираются толпы туристов.

По словам многих скульпторов, мини-скульптуры будут все чаще появляться на улицах городов — они менее затратны финансово и привлекают многих туристов. Например, скульптура Маленького принца на столичной Пейзажной аллее, Ежик в сквере на Рейтарской, маленькие основатели Киева на Почтовой площади.











Ужгород: Швейк с кнедликом и звезды

Для туристов, которые любят активно гулять по городу, Ужгород в последние годы стал очень популярным. В том числе из-за наличия тут около тридцати мини-скульптур, которые установлены в разных местах и вдоль набережной. Любознательные туристы сразу же начинают "охоту" за маленькими скульптурками, чтобы сделать селфи.

Автор работ — местный скульптор Михаил Колодко. Он создавал свои бронзовые шедевры (каждый имеет свою историю) как помощь для ужгородских экскурсоводов. Скульптуры за короткий период стали туристической изюминкой Ужгорода. Тут можно увидеть святого Николайчика с мешком подарков, бравого солдата Швейка с кнедликом, композиторов Листа и Моцарта, Джона Лорда из Deep Purple, Гарри Гудини, Энди Уорхола, известного закарпатского художника Тивадару Чонтвари, который обожал кататься на коньках по реке Уж.

"Это очень круто, что появляются такие маленькие скульптурки. Мы приехали в Ужгород на пять дней, но я около двух с азартом потратил на поиски этих милых скульптур", — делится с нами киевлянин Виктор Дронов.

Бравый солдат Швейк

Вроцлав: оккупировали гномы

Необычные мини-скульптуры есть во многих странах. Но больше всего бронзовых "малышей" в польском Вроцлаве, почти четыре сотни. Этот город просто-таки оккупировали миниатюрные гномы, которых можно встретить практически везде: в парках, возле банков, ресторанов, магазинов.

Вроцлавские гномы так удачно вписались в местный ландшафт и так подружились с людьми, что вряд ли кто-то спрашивает, откуда они взялись. Но их история началась в 2001 году, когда появилась первая бронзовая скульптура папы-гнома высотой в 40 см. Спустя четыре года власти обратились к вроцлавскому скульптору Томашу Мочеку с заказом на изготовление новых фигурок гномов, которые вписались бы в пейзаж. Он создал пять первых фигурок, а массовое появление новых началось в 2006 году и спонсировалось различными учреждениями и фирмами. В результате во Вроцлаве появилось множество гномов разных профессий: пожарные, дворники, врачи, трубочисты, банкиры, узники, водоносы, профессора. В 2016 году в городе было 385 гномов (!). Кстати, самой популярной считается скульптура под названием "Сизифки" — один гном толкает мраморный шар, а второй его удерживает. Как шутят местные, еще никому не удалось сосчитать всех гномов полностью, поскольку их воруют и ставят новых. А папу-гнома называют самым старым жителем Вроцлава.

Малыш с книгой-законом

Любитель шума моторов

Один гномик — глухой, а второй — слепой

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Маленькие памятники больших городов: от Киевского торта до бравого солдата Швейка". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.