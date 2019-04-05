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Маленький, но гордый актив: как обрабатывают металл цинком из недр Кривого Рога

Сегодня, 07:12

После простоя линия готова выдавать до 100 тысяч тонн проката в год

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Маленький, но гордый актив: как обрабатывают металл цинком из недр Кривого Рога //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/624/948/5ca6249487768.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/624/948/5ca6249487768.png Украина После простоя линия готова выдавать до 100 тысяч тонн проката в год

Как только человечество начало использовать инструменты из железа, оно столкнулось с проблемой: металл, под натиском окружающей среды, неизбежно разрушался, приходя в негодность. Впервые решение для этой проблемы придумали и воплотили в жизнь французские химики больше 200 лет назад, предложив покрывать железо цинком. Спустя столетия их дело в Украине продолжает компания "Метинвест Холдинг", выпускающая больше 400 тыс. тонн оцинкованного проката в год. Не последнюю роль во всем этом играет и компания "Юнистил", основанная еще в 2007-м и не так давно присоединившаяся к группе "Метинвест".

Цех

Глубоко в промышленной зоне Кривого Рога притаилась современная линия горячего оцинкования компании "Юнистил". Сами промышленники ласково называют ее "одним небольшим, но очень гордым активом". Здесь огромные рулоны металла проверяются на дефекты, свариваются в одну длинную полосу, которая и запускается в процесс. Чтобы подготовить поверхность, полоса сначала проходит через емкости с моющим составом, соляной кислотой, флюсом, а уже потом покрывается цинком в специальной керамической ванне. Отметим, что выпускает компания оцинкованную листовую сталь с самым широким в Украине диапазоном толщин — от 0,3 до 2 мм. Толщина покрытия цинком тоже может быть какой только душа пожелает — 80, 100, 140 и 275 г на квадратный метр. Однако генеральный директор компании Сергей Мирошниченко добавляет: за время работы линии стало понятно, что она может выпускать прокат и с 40 граммами цинка на кв. м, и даже с 400! Главное, чтобы появился потребитель. И это с учетом того, что мощности компании составляют до 100 тыс. тонн в год.

"Напомню, что с 2012 по 2017 годы линия была законсервирована. После того как "Метинвест" дал возможность запустить ее, мы провели огромную работу по аудиту оборудования и закупке запчастей. В конце 2018-го стало понятно — проект может существовать и есть смысл дальше в него вкладываться. Это дало толчок развитию производства: в 2017 на предприятии работало 150 человек, в 2018 году было трудоустроено уже около 250 человек", — рассказал нам Мирошниченко.

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Результаты

В итоге компания закончила 2018-й с результатом 59 тыс. тонн проката, а в этом году планирует выпустить еще больше — более 80 тыс. тонн. Таких результатов удалось добиться за счет инвестиций. Только в 2018 году в линию вложили порядка 12 млн грн. В последние месяцы на ней заменили основной узел — комплект воздушных ножей, которые отвечают за точность нанесения цинкового покрытия. В 2019 году планируют продолжить инвестирование в модернизацию линии. Такое внимание позволит, например, проработать возможность выпуска  проката с "нулевым узором кристализации", который востребован на рынке и подходит, в том числе, для покраски. Дело в том, что при оцинковке металл получает характерный кристаллический узор, который хотя и не влияет на качество, но иногда не подходит потребителям в качестве наружных применений, в том числе декора. В целом же "Метинвест Холдинг" продолжает осваивать новые направления — только за прошлый год компания вывела на рынок 45 новых продуктов, включая 3 в оцинкованном прокате.

Добавим также, что хотя оцинкованный прокат "Юнистил" в прошлом году экспортировался в Великобританию, Италию, Польшу и другие страны, заметная его часть оставалась в Украине. Добиться этого удалось в том числе и за счет оперативного реагирования на вопросы, связанные с качеством или использованием продукции в производстве клиентов. В общей же сложности, из тех 400 тыс. тонн оцинкованного проката, который выпускается "Метинвестом", около половины остается здесь. Все это благодаря минимальным срокам поставок. Их достичь удалось за счет развитой сети металлоцентров. Например, в рамках программы улучшения клиентского сервиса, на "Юнистиле" сформировали буферный склад полуфабрикатов наиболее востребованного сортамента на 5000 тонн. Благодаря этому минимальный срок поставок сократился до двух недель, тогда как при заказе проката из Китая потребитель получает его не раньше, чем через 8—10 недель.  

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Защита

Директор по маркетингу "Метинвеста" Роман Курашев отмечает, что с "Юнистил" они начинали со стратегического партнерства, но со временем поняли — вхождение этого актива в Группу позволит компании создавать более качественный продукт и наладить стабильное производство.

"Проект был настолько же сложный, насколько и амбициозный. Очень долго простаивала линия", — объясняет он.

При этом промышленники говорят: "Юнистил" гарантирует, что толщина покрытия цинком будет никак не меньше заявленной в сертификате качества. Особенно актуально это становится в условиях, когда украинский потребитель постоянно сталкивается с фальсификациями со стороны поставщиков. Например, под видом качественного проката с толщиной 80 г на квадратный метр в страну поступает импортный китайский прокат, толщина покрытия которого не превышает 40 граммов на кв. м, а порой опускается и до 20.

"Одно из наших основных преимуществ на рынке, это то, что мы — вертикально интегрированная компания. Это позволяет контролировать качество по всей цепочке, начиная от добычи руды и заканчивая выдачей готового продукта. Наша продукция конкурентоспособна как в Украине, так и на мировом рынке", — добавляет Курашев.

Спикер Курашев. Компания активно защищает внутренний рынок. Фото: А. Яремчук

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Тег металл, метинвест, цех, цинк

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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