Малый и средний бизнес нашел поддержку в "Укргазбанке"

Государственный "Укргазбанк" признан лучшим в номинации "Целевое кредитование и международные программы" для малых и средних предпринимателей в рейтинге делового журнала "Бизнес". Об этом говорится на сайте банка

Кроме того, заместитель председателя правления "Укргазбанка" Евгений Мецгер признан "Лучшим банкиром для МСБ". Он возглавил департамент малого и среднего бизнеса в 2015 году и перевыполнил стратегический план на 2020 год уже в 2017-м. Сегодня количество клиентов МСБ в "Укргазбанке" составляет более 54 тысяч.

Награда еще раз подтвердила успешную реализацию совместного проекта "Укргазбанка" и International Finance Corporation – "Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ".

Эксперты рейтинга отметили обновление кредитной продуктовой линейки банка для клиентов МСБ с учетом их потребностей, видов деятельности и конъюнктуры рынка. Специалисты акцентировали внимание на продуктивном сотрудничестве и действительно лояльных условиях кредитования по программам банка и Немецко-Украинского фонда, а также специальной программе ЭКО-кредитования, которая позволяет привлекать средства на реализацию проектов по энергосбережению, охране окружающей среды, уменьшению вредных выбросов в окружающую среду, возобновляемым источникам энергии и так далее.

В рейтинге участвовали банки, которые кроме собственного кредитования предлагают бизнесу займы по программам международных финансовых институтов, инвестирующих средства в развитие украинского предпринимательства. Кроме того, активно участвуют в партнерских программах с поставщиками сырья или оборудования, которыми чаще всего пользуются предприниматели.

Напомним, всего за 6 месяцев 2018 года "Укргазбанк" увеличил кредитный портфель более чем на 50%, который превысил 3 млрд грн.