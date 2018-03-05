В Украине уже год существует программа "Доступные лекарства"

Массовые проверки ждут аптекарей в этом году. Кабмин снял мораторий на ревизию, который длился три года. Как заявили в правительстве, речь идет не только о контроле качества, но и стоимости медикаментов. В последнее время ценники не успевали менять.

Вместе с тем, в Украине уже год существует программа "Доступные лекарства". За препараты для сердечников, астматиков и диабетиков государство обязалось аптекам доплачивать. Но инициатива пробуксовывает. И не всем участникам выгодна.

На старте у программы "Доступные лекарства" было много скептиков. Люди не верили, что лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа можно будет получить бесплатно или с небольшой доплатой.

Первыми этим благом воспользовались жители столицы. Постепенно к программе присоединились и регионы: почти семь тысяч аптек или каждая третья в стране. Лекарств выдали по 12-ти миллионам рецептов.

В этом году на "Доступные лекарства" предусмотрели еще больше: миллиард гривен. Но в январе программа неожиданно остановилась. В чем причина?

В безответственности премьер Владимир Гройсман упрекнул депутатов местных советов по всей стране, которые никак не могли собраться после новогодних каникул и передать деньги из госбюджета управлениям здравоохранения.

Без этого аптеки не могли выдавать лекарства по программе.

Первый ежемесячный платеж 83 миллиона гривен правительство перечислило в регионы еще 4 января. Оперативно распределить деньги смогли лишь три области: Волынская, Закарпатская и Луганская. Еще в девяти это сделали спустя две недели. Остальные с задачей справились только в конце января.

Заработала ли программа теперь? Журналисты выяснили, что в областных центрах "доступные лекарства" выдают. Положительные ответы получили и от большинства аптек в районах.

Бюрократия с "освоением" денег не единственный минус. Не все аптеки, которые заявляют об участии в программе, действительно выдают лекарства. В первую очередь, это касается частных.

Руслан Свитлый руководит коммунальными аптеками Киева. Говорит, в его сети стабильно выдают "доступные лекарства". Хотя аптечному бизнесу социальный проект не выгоден.

Как же меняется стоимость лекарств после торговой наценки?

Это легко проследить на примере клопидогрела – его часто назначают для профилактики инфарктов. По программе доступны два десятка препаратов с таким названием. Журналисты выбрали дозировку 30 таблеток трех производителей. Оказывается, по дороге с оптового склада до прилавка упаковка дорожает минимум на 20 гривен.

Израиль опт 64.50 розница 87.30 наценка 22.80 доплата 27.84. Кипр опт 88.32 розница 119.55 наценка 31.23 доплата 69.09. Украина опт 71.00 розница 96.10 наценка 25.10 доплата 36.64.

Большую часть стоимости компенсирует государство. Остаток доплачивает покупатель: 37 гривен за украинское лекарство или 70 за кипрское.

Александр Ефимович каждый месяц ходит в больницу за рецептами, чтобы получать лекарства от всех трех недугов, предусмотренных программой.

Один клиент с рецептом в среднем занимает минут десять. И это тоже не устраивает аптечный бизнес. Мол, из-за очередей в начале месяца покупатели с живыми деньгами идут к конкурентам. В Минздраве обещают электронные рецепты, обслуживание которых займет считанные минуты.

Помимо технической стороны, остаются вопросы и к самому перечню препаратов. Виктор Сердюк – президент всеукраинского совета прав и безопасности пациентов. Гипертоник с десятилетним стажем, он на себе проверял "доступные лекарства", как только они появились.

По мнению эксперта, для программы выбрали самые дешевые лекарства. А вот об их эффективности судить сложно: таких исследований в Украине не проводят. Да и охват населения оставляет желать лучшего.

Чего же все-таки больше у программы "Доступные лекарства" – плюсов или минусов?

Итак, плюс: самые незащищенные могут получить жизненно важные препараты бесплатно, ну, или почти бесплатно. Но для этого нужно не лениться и каждый месяц ходить к врачу за рецептом. Похоже, хоть так народ заставляют следить за здоровьем и не заниматься самолечением. И это, безусловно, еще один плюс.

Минус: программа дает сбой из-за нерасторопности местных властей, хотя, возможно, в следующем году с учетом выборов такой проблемы не будет. Минус: заявляя об участии в программе, частные аптеки могут не выдавать лекарства и заставить их это делать сложно.

Итого: два минуса, два плюса. Если с минусами чиновники разберутся – проект "Доступные лекарства" можно будет считать успешным.

Ранее сообщалось, что Гройсман взял программу "Доступные лекарства" под личный контроль.

Напомним, программа "Доступные лекарства" пока что включает препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Минздрав планировал также включить в программу лекарства от депрессии, но этого пока не произошло.