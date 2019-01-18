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"Математика" в ЛДНР: пьяные огнестрелы считают как ранения, суициды – как боевые потери

Сегодня, 04:30

Число потерь из-за употребления боевиками спиртного и наркотиков существенно возросло

Боевики "ДНР" в Донецке
Боевики "ДНР" в Донецке. Фото: AFP
"Математика" в ЛДНР: пьяные огнестрелы считают как ранения, суициды – как боевые потери https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f41/ab2/5c3f41ab27b85.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f41/ab2/5c3f41ab27b85.jpg Украина Число потерь из-за употребления боевиками спиртного и наркотиков существенно возросло

Новогодние и Рождественские праздники, отмечание старого Нового года и подготовка к Крещению привели к тому, что местные боевики и российские военные не только употребляют крепкие алкогольные напитки, но и устраивают пьяные разборки либо крайне неосмотрительно ведут себя с оружием или боеприпасами и взрывчатыми веществами, поэтому несут безвозвратные и санитарные потери.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в связи с существенным увеличением числа огнестрельных ранений среди военнослужащих 1-го и 2-го "армейских корпусов" вследствие употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста количества суицида, российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как "боевые потери".

Напомним, офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков из-за паленого алкоголя и пьяных разборок. Празднование Нового года на оккупированной территории Донбасса привело к тому, что, что на больничных койках оказались десятки боевиков т.наз. "Л/ДНР".

Также мы сообщали, что потери боевиков за декабрь 2018 года составили 180 человек убитыми и ранеными. Из этого числа небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и семеро получили ранения.

Донбасс, наркотики, алкоголь, самоубийство, Тымчук, потери боевиков

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