"Математика" в ЛДНР: пьяные огнестрелы считают как ранения, суициды – как боевые потери
Число потерь из-за употребления боевиками спиртного и наркотиков существенно возросло
Новогодние и Рождественские праздники, отмечание старого Нового года и подготовка к Крещению привели к тому, что местные боевики и российские военные не только употребляют крепкие алкогольные напитки, но и устраивают пьяные разборки либо крайне неосмотрительно ведут себя с оружием или боеприпасами и взрывчатыми веществами, поэтому несут безвозвратные и санитарные потери.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в связи с существенным увеличением числа огнестрельных ранений среди военнослужащих 1-го и 2-го "армейских корпусов" вследствие употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста количества суицида, российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как "боевые потери".
Напомним, офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков из-за паленого алкоголя и пьяных разборок. Празднование Нового года на оккупированной территории Донбасса привело к тому, что, что на больничных койках оказались десятки боевиков т.наз. "Л/ДНР".
Также мы сообщали, что потери боевиков за декабрь 2018 года составили 180 человек убитыми и ранеными. Из этого числа небоевые потери составили девять оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и семеро получили ранения.
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