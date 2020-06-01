Майстри Смаку Novus обіцяють, що буде смачно! Відкриття у ТРЦ Retroville

Кулінарні витвори азійської кухні і унікальні десертні вироби Майстрів Шоколаду! Як дивуватиме Novus новим магазином увесь Виноградар.

Супермаркет Novus щойно розпочав роботу у ТРЦ Retroville на проспекті Правди, 47. А разом із магазином почали працювати нові зони – The Lunch Asia та Майстерня Шоколаду.

Кафе The Lunch – фуд-зона, де відвідувачі зможуть підкріпитися смачними стравами європейської кухні, та екзотичної – паназійської.

Поїсти на території фуд-зони магазину, або взяти з собою? NOVUS дає змогу обирати вам! Задля комфорту клієнтів розроблена можливість сервісу "to go", який передбачає змогу забрати бажану продукцію з собою. Для охочих насолодились стравами відразу ж після їх придбання — на території кафе розміщені понад 100 посадкових місць. Тож, після карантину, мерщій сюди на ланч.

Зона The Lunch Asia створена для справжніх поціновувачів паназійської кухні, а в Україні, до речі, таких багато. Хто ж відмовиться від свіжовиготовлених суші? Або пікантних WOK-страв?

Меню розробили таким чином, аби клієнти змогли повноцінно пообідати. Перші страви у вигляді том-ям супу з креветками, або Рамен з яловичиною – присутні. Як і безліч ролів: класична Філадельфія з лососем або вугром, або ж пікантні з тунцем.

Ще одна новинка мережі, наразі єдина серед усіх 46 супермаркетів – це Майстерня Шоколаду. Вітрини рясніють різноманітним асортиментом. Тарталетки, макарони, зефір, шоколадні цукерки, тістечка з маскарпоне. І все це з різними смаками бузини, фісташки, ягід, маракуї, апельсину.

Але є більш нестандартні смаки для тих, кого солодким смаком кондитерських виробів вже не задовольниш. Наприклад, солоні цукерки з сиром пармезан. До речі, усі кондитерські витвори розроблялись разом з Львівською майстернею шоколаду ексклюзивно для Novus.

Шанують клієнти Novus, як зізнаються у мережі, піцу власного виробництва. Тому така зона також стала доречною у новому супермаркеті. У продажу є з традиційними білим і томатним соусом, а також з фірмовими – томатний з травами та білий з анчоусами. Популярну сирну готують за традиційним італійським рецептом, додаючи найкращі сири – з блакитною пліснявою, моцарелу, пармезан, ементаль. А у піцу "Прима" додають ковбаски власної коптильні.

До речі, продукцією власної коптильні у Novus пишаються, адже м'ясо використовують лише з власного цеху, охолоджене і від перевірених постачальників. Делікатеси коптильні замариновані і виготовлені за особливими рецептами. Серед переліку виробів: копчена качка, перепілки, качина грудка та ніжка, кролик, шашлик зі свинини. А також дуже актуальний у літній період – асортимент замаринованого м’яса, купили і відправляєтесь на барбекю. Натуральні спеції і тільки охолоджене м'ясо.

Не обійшлось без запечених виробів: буженини, рулетів, курячих ковбасок. До речі, використовуються лише натуральні спеції та процес запікання відбувається у духових шафах, як вдома.

У Novus завжди слідкують, аби зона овочів та фруктів мала велике різноманіття. Бачимо, що асортимент дійсно великий, і це дуже зручно. Адже зайшов в один магазин, і знайшов все необхідне.

З 29.05 Novus радий приймати відвідувачів за звичним графіком з 8:00 до 23:00. Тож, завітайте, аби побачити все на власні очі.

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