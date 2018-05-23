Меценат Людмила Русалина продолжает поддержку арт-реабилитации детей с зоны АТО

21 мая в фойе КМДА открылась выставка рисунков проекта "Украина глазами детей АТО". Проект направлен на комплексную поддержку и реабилитацию детей из зоны АТО через искусство. В экспозиции представлены работы детей, которые проходят арт-реабилитацию в ходе продолжительной акции "Арт-караван дружбы". И сама выставка, и предшествовавшее ей оздоровление на Буковине талантливых детей с прифронтовой зоны прошли при поддержке известного мецената Людмилы Русалиной.

"Как мать пятерых детей, как неравнодушный человек, я считаю своим долгом принимать участие в благотворительной деятельности. Особенно стремлюсь участвовать в проектах творческих. Только прошедшей зимой я и моя группа компаний "Петрус" поддержали более двух десятков социально-культурных акций для детей", – говорит меценат и надеется, что как можно больше людей включится в подобную работу, ведь чужих детей не бывает. А потрясения, пережитые на территории боевых действий в восточной Украине, бесследно не исчезнут. Людям следует осознать – насколько подобная задача важна для нашего общества именно сейчас. "Пройдет не так много времени и нынешние дети станут взрослыми. И во многом от нас зависит, что они тогда возьмут в руки – кисточку или оружие", – замечает Станислав Липовский, организатор МД "Здоровая Украина".

Дети, ставшие свидетелями боевых действий на востоке, остро нуждаются во всесторонней поддержке. В первую очередь, им нужно вернуть психологическое спокойствие, ощущение безопасности и уверенности в том, что все плохое уже позади. Как оказалось, лечение искусством и, в частности, занятия живописью является едва ли не лучшим средством преодоления последствий страшного жизненного опыта, хорошим способом выражения накопившихся эмоций и надежд на лучшее будущее.

"Арт-терапия мне очень близка и понятна. Я убедилась в ее эффективности и наглядно вижу, как исцеляют душу занятия с арт-терапевтом", – рассказывает Людмила Русалина. – Меня до сих пор поражают рисунки, выполненные до и после курса арт-реабилитации. Огромный контраст видения мира и внутренних переживаний. Пример от одного и того же ребенка: на первом рисунке, в начале курса, все черное, видно окровавленное тело и надпись: "Мама, я боюсь". А на втором – светлое голубое небо, зелень, девушка в веночке и слова о том, как будет хорошо".

Проект "Украина глазами детей АТО" длится несколько лет, объединяя сотни детей. И акция "Арт-караван дружбы" с конкурсом в рамках этого проекта проходит уже в десятый раз. В этом году уже 30 победителей всеукраинского конкурса прошли арт-реабилитацию и отдохнули в Черновцах. Дети знакомились с культурой и традициями западной Украины, с новыми интересными людьми, рисовали свои впечатления, страхи, мечты, и чувствовали поддержку. Как и в предыдущих конкурсах, генеральным партнером и спонсором выступила торговая марка качественных и вкусных украинских сладостей "Домашнє свято".

Следует отметить, что это далеко не первое благотворительное начинание, поддержанное Людмилой Русалиной. Благодаря ее заботе регулярно проводятся: конкурс-фестиваль для сирот "Счастливые ладони", дни рождения для детей с инвалидностью "С теплом в сердце", новогодний утренник "Праздничное путешествие зимы", праздник "Миссия Святого Николая", международный фестиваль "Мир талантов", конкурсы творчества и красоты "Мини-Мисс Киевляночка" и "Новогодняя сказка".

По словам Людмилы Русалиной, "Арт-караван дружбы" очень нравится ей своей символичностью: "Дети – наше будущее, и я твердо убеждена, что именно такие мероприятия смогут укрепить связи между представителями различных регионов Украины, объединить нашу нацию и заложить надежный фундамент дружбы и солидарности. Ведь те основные принципы, которые мы вкладываем в общение с детьми, они будут транслировать дальше – в свои семьи, школы, окружение. Чувство дружеского плеча – лучшая защита от раздора и войны. Заботясь о детях, защищая, поддерживая и развивая их, мы сами создаем счастливое будущее для нашего государства".