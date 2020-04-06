"Медиа Группа Украина" открывает для обучения школьников свободный доступ на OLL.TV

С 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Для поддержки этого важного социального проекта, "Медиа Группа Украина" открывает свободный доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV.

Кроме непосредственной трансляции телеуроков одним из каналов группы – Индиго TV, было принято решение об обеспечении онлайн-доступа к программам всех классов. Таким образом с понедельника телеканалы Индиго, Плюс-Плюс, 112 Украина, News One, ZOOM, ZIK, УНИАН, Рада, UA: Культура, UA: Первый и М1, транслирующие программу 5-11 классов, во время показа телеуроков будут доступны на сервисе OLL.TV бесплатно и без регистрации. Также в ближайшее время на сервисе онлайн-телевидения станут доступны архивы уроков, что даст возможность учиться в удобное время и повторять пройденный материал.

"Карантин – не каникулы. Дети должны продолжать учиться и развиваться. Наш медиа-холдинг приложил максимум усилий, чтобы дистанционное обучение было комфортным и доступным каждому. Во время карантина на сервисе OLL.TV можно будет свободно смотреть уроки не только онлайн, но и повторять их в архиве на смартфонах, планшетах, ПК и Smart TV. Не менее важен в это время и качественный отдых родителей, поэтому мы продолжаем увеличивать фильмовое и сериальное предложение сервиса OLL.TV и уже вскоре порадуем зрителей новыми украинскими премьерами", – заявил Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина".

Остаемся дома, #учимсядома!

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