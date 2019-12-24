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Медведи в Карпатах не могут заснуть из-за аномально теплой погоды

24 декабря, 19:18

Из 32 косолапых в Реабилитационном центре на Синевире в спячку впали только трое

Фото: Facebook Национальный природный парк «Синевир»

Фото: Facebook Национальный природный парк «Синевир»

Бурые медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за аномально теплой погоды. Об этом во вторник, 24 декабря, Национальный природный парк "Синевир" сообщает на своей странице в Facebook.

Биологи Реабилитационного центра при Национальном парке рассказали, что из 32 содержащихся там косолапых, удалось впасть в спячку только троим.

Фото: Facebook Национальный природный парк

Фото: Facebook Национальный природный парк "Синевир"

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"Причиной медвежьей бессонницы стала недостаточно низкая температура воздуха, — говорится в сообщении. — Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели впасть в состояние анабиоза — зимний сон — три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные ждут морозов".

"Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время", – рассказали специалисты Реабилитационного центра.

Напомним, годом ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Прикарпатье спасенные мишки впервые в жизни залегли в спячку.

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В течение 2018 года животные проходили курс психологической и физической реабилитации в Галицком национальном природном парке.

А для максимального удобства косолапых им даже подготовили настоящую берлогу.

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