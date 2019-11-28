Международная платежная система "LEO" – о перспективах украинского рынка денежных переводов на ближайшие 5 лет

Отечественный рынок денежных переводов будет расти в связи с несколькими факторами — считают в компании

На днях международное исследовательское агентство Juniper Research составило свой прогноз развития рынка денежных переводов. По их мнению, за 5 лет рынок внутренних цифровых денежных переводов почти удвоится, увеличившись с $1,8 трлн в 2019 году до $3,5 трлн в 2024 году. Своим мнением о том, как будут изменяться денежные переводы в Украине, поделились эксперты финансовой компании "Леогейминг Пей", которая является платежной организацией международной платежной системы "LEO".

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"Отечественный рынок денежных переводов будет расти в связи с несколькими факторами. Во-первых, естественные темпы инфляции, которые заложены в прогнозах экономистов. Во-вторых, даже оптимистичные темпы трудовой миграции населения будут увеличивать поступления валютных денежных переводов в Украину. В-третьих, существующая динамика внутригосударственных переводов говорит, что потенциал отрасли еще не реализован полностью – даже в кассовых оффлайн-переводах", – рассказывают в МПС "LEO".

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Согласно Juniper Research, более активное использование мобильных сервисов будет стимулом для бизнеса переходить на онлайн-платформы денежных переводов. Ожидается, что к 2024 году объем таких денежных переводов увеличится до 86%. Международная платежная система "ЛЕО" фиксирует несколько другую динамику именно для украинского рынка.

"Наша платежная система входит в топ-7 крупнейших игроков на рынке денежных переводов. В нашей работе мы четко видим рост цифрового сегмента денежных переводов. Однако объемы наличных переводов через кассы тесно связаны с динамикой перехода на карточные платежи. И она свидетельствует о том, что глобального падения для кассовых переводов не предвидится", – резюмируют в МПС "LEO".

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