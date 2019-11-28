Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

Международная платежная система "LEO" – о перспективах украинского рынка денежных переводов на ближайшие 5 лет

28 ноября, 16:30

PR

Отечественный рынок денежных переводов будет расти в связи с несколькими факторами — считают в компании

На днях международное исследовательское агентство Juniper Research составило свой прогноз развития рынка денежных переводов. По их мнению, за 5 лет рынок внутренних цифровых денежных переводов почти удвоится, увеличившись с $1,8 трлн в 2019 году до $3,5 трлн в 2024 году. Своим мнением о том, как будут изменяться денежные переводы в Украине, поделились эксперты финансовой компании "Леогейминг Пей", которая является платежной организацией международной платежной системы "LEO".

Читайте также: Международная платежная система "LEO" о росте внутригосударственных денежных переводов в 2019 году

"Отечественный рынок денежных переводов будет расти в связи с несколькими факторами. Во-первых, естественные темпы инфляции, которые заложены в прогнозах экономистов. Во-вторых, даже оптимистичные темпы трудовой миграции населения будут увеличивать поступления валютных денежных переводов в Украину. В-третьих, существующая динамика внутригосударственных переводов говорит, что потенциал отрасли еще не реализован полностью – даже в кассовых оффлайн-переводах", – рассказывают в МПС "LEO".

Реклама

Читайте также: Международная платежная система "LEO" – в топ-7 украинских платежных систем по объему денежных переводов

В тренде
Перенос православного Рождества: в ПЦУ рассказали, что для этого нужно
pixabay.com

Согласно Juniper Research, более активное использование мобильных сервисов будет стимулом для бизнеса переходить на онлайн-платформы денежных переводов. Ожидается, что к 2024 году объем таких денежных переводов увеличится до 86%. Международная платежная система "ЛЕО" фиксирует несколько другую динамику именно для украинского рынка.

"Наша платежная система входит в топ-7 крупнейших игроков на рынке денежных переводов. В нашей работе мы четко видим рост цифрового сегмента денежных переводов. Однако объемы наличных переводов через кассы тесно связаны с динамикой перехода на карточные платежи. И она свидетельствует о том, что глобального падения для кассовых переводов не предвидится", – резюмируют в МПС "LEO".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Леогейминг Пей LeoGaming МПС «LEO»

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детей
ДТП с Кулебой: стало известно о состоянии омбудсмена и его детейУкраина
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рождения
Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рожденияУкраина
В Харькове наглого пассажира выбросили из трамвая: видео
В Харькове наглого пассажира выбросили из трамвая: видеоХарьков
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...