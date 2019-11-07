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Международная платежная система "LEO" – в топ-7 украинских платежных систем по объему денежных переводов

7 ноября, 16:09

PR

В компании обещают усиливать не только международные переводы, но и уделить большое внимание предложению на отечественном рынке

Вчера Национальный банк Украины опубликовал плановую статистику по денежным переводам за первые 9 месяцев 2019 года. Международная платежная система "LEO" (платежной организацией которой выступает ООО "ФК "Леогейминг Пей") вошла в топ-7 лидеров по сумме денежных переводов – передает UA NEWS.

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"МПС "LEO" и наша финансовая компания впервые попали в рейтинг десяти крупнейших платежных систем по денежным переводам – и сразу оказались на 7-м месте. Получить такой результата всего за пару лет для нас – невероятное достижение, которое мы планируем закрепить в следующем году. Мы будем усиливать не только международные переводы, но и уделим большое внимание нашему предложению на отечественном рынке", – заявила директор ООО "ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова .

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К тезису о росте внутригосударственных денежных переводов и правда стоит прислушаться. Так, объем внутренних денежных переводов за девять месяцев вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным регулятора, этот показатель достиг почти 140 млрд грн или $5,3 млрд в эквиваленте.

При этом объем денежных переводов в Украину в 6,1 раза превысил сумму средств, отправленных за пределы страны, но впервые за долгое время показал снижение. В январе-сентябре 2019 года через международные системы перевода средств в Украину поступило $1,67 млрд в эквиваленте. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. В это же время за пределы Украины поступило $275 млн в эквиваленте.

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Алена Дегрик шевцова Леогейминг Пей LeoGaming МПС «LEO»

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