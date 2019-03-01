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Международный день кота: как отмечают праздник в Украине

Сегодня, 12:37

Международный день кота празднуют 1 марта

Международный день кота: как отмечают праздник в Украине Украина Международный день кота празднуют 1 марта

1 марта празднуют международный день кота. Кошачья семья в природе насчитывает 41 вид. Как празднуют свой день в Украине не домашние, а хищные и опасные кошки – видели журналисты "Сегодня".

Чтобы понаблюдать за хищными котиками, мы посетили Черкасский городской зоологический парк. Тут живет тигрица Амура. Сегодня для нее приготовили праздничный завтрак – 16-килограммовую говяжью ногу. А для парочки рысей Бонни и Клайда, чтобы животные и в неволе не теряли навыков охотников, мясо подвязывают на ветке. Покорять высоту, чтобы добыть свой завтрак, также вынужден пятилетний леопард Дик.

Всего в Черкасском зоопарке – пять видов хищников из семейства кошачьих: сервалы, леопард, рыси, тигрица и львы. Чтобы накормить всех, каждый раз нужно по 65 килограмм мяса.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области талисманом книжного магазина стал бездомный кот. Основная работа Яши в магазине – привлекать клиентов.

Также мы писали о том, что в музей Франко во Львове выбирали нового сотрудника среди котов со всей Украины. Среди 20 хвостатых претендентов со всей страны победу одержал галичанин Арчи.

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Тег Черкассы, кот, празднование, день кота

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