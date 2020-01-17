Международный холдинг Parimatch приветствует решение парламента Украины о регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр

Иностранный бизнес и украинские компании не смогут инвестировать в экономику Украины без понимания налоговой концепции и понятной модели возврата инвестиций

Принятие Законопроекта № 2285-Д в первом чтении от 16.01.2020 года — это первый шаг к созданию законных и справедливых условий для развития данной отрасли, привлечению инвестиций и внедрению новых технологий. Легализация азартных игр создаст тысячи рабочих мест, наполнит государственный и местные бюджеты. Кроме того, налоговые поступления от игорного бизнеса могут формировать эффективные государственные фонды поддержки культуры, медицины, спорта.

В то же время, для того, чтобы игорная индустрия стала рентабельной для профессионального рынка, полезной государству и обществу, должны быть проработаны и отображены стандарты на законодательном уровне, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам.

Основы осуществления государственного регулирования деятельности в сфере организации и проведения азартных игр в Украине должны быть справедливы, равны и в первую очередь это касается налогообложения. Поэтому ко второму чтению мы ожидаем, что будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Украины. Важно, чтобы существовал баланс цен на лицензии с налогообложением.

Иностранный бизнес и украинские компании не смогут инвестировать в экономику Украины без понимания налоговой концепции и понятной модели возврата инвестиций.

На народных депутатов Украины ложится большая ответственность за подготовку ко второму чтению редакции законопроекта, который сможет соответствовать наивысшим мировым стандартам организации и регулированию игорного бизнеса. Холдинг Parimatch открыт к диалогу о стандартах и организации международной деятельности даной отрасли.

Пресс-служба международного холдинга Parimatch

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