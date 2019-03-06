Межкомнатные двери – сделать правильный выбор

Выясняем, на какие основные типы делятся межкомнатные двери, в чем их принципиальные отличия, а также достоинства и недостатки различных покрытий

Межкомнатные двери – сделать правильный выбор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f93/c9e/5c7f93c9ecea8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f93/c9e/5c7f93c9ecea8.jpg 2019-03-06T11:34:00+02:00 Украина Выясняем, на какие основные типы делятся межкомнатные двери, в чем их принципиальные отличия, а также достоинства и недостатки различных покрытий

Огромный ассортимент моделей, который мы видим, заходя в салон дверей или строительный гипермаркет, часто ставит потребителя в тупик – различный ценовой диапазон на внешне одинаковые полотна заставляет задуматься о том, как именно формируется стоимость двери и от чего она зависит.

На сегодняшний день технологии производства настолько быстро развиваются, что неподготовленному человеку сложно разобраться во всех нюансах самостоятельно. В этой статье мы попробуем выяснить, на какие основные типы делятся межкомнатные двери, в чем их принципиальные отличия, а также оценим достоинства и недостатки различных покрытий, применяемых для облицовки дверных полотен.

Типы дверных полотен

Двери, изготовляемые на фабриках Украины, разделяются на три больших категории: сборные, каркасно-щитовые и филенчатые. Всех их объединяет наличие каркаса, чаще всего выполненного из переклеенного бруса деревьев хвойных пород. В остальном же есть определенные различия:

Каркасно-щитовые полотна. В качестве заполнения каркаса выступает сотовый картон высокой плотности или ДСП. С внешней стороны его покрывают листами МДФ, которые придают конструкции необходимую жесткость и плотность. Такие двери отличаются небольшим весом, что снижает нагрузку на петли, однако, они менее надежны, при сильном ударе может возникнуть дефект, который невозможно будет устранить. Стоимость таких полотен напрямую зависит от финишного покрытия.

Сборные модели. Такие двери собираются по принципу конструктора и стягиваются специальными винтами. Удобным является то, что при возможном повреждении одного или нескольких элементов конструкции их можно заменить отдельно, что позволит сэкономить семейный бюджет. У сборных моделей каркас заполняется вставками из стекла и плоскими или объемными филенками, чаще всего выполненными из МДФ.

Филенчатые двери. Это своего рода вариация сборной модели. Для заполнения каркаса используют объемные филенки со сложными фрезеровками и стеклянные вставки различных размеров. Такие двери обычно имеют классический дизайн, выглядят элегантно и изящно.

Отдельно стоит выделить двери, изготавливаемые из массива. Мы не стали включать их в общий перечень, поскольку чаще всего данные модели не встречаются на выставках масс-маркета – их изготавливают под заказ и они отличаются достаточно высокой стоимостью.

Типы покрытий межкомнатных дверей:

Ламинатин – это тонкая меламиновая пленка на основе бумаги или стекловолокна, которая имитирует структуру древесины и изготавливается в различных вариантах цветовой гаммы. Такой вариант покрытия является наиболее бюджетным. Так как обладает низкой прочностью и износостойкостью. Чаще всего дверные полотна в подобного типа покрытиях предлагают клиенту в качестве технических на момент проведения ремонта.

Экошпон – под этим названием объединены различные виды покрытий на основе поливинилхлорида (ПВХ). Такая финишная отделка отличается не только высоким качеством, отличными показателями износостойкости и устойчивости к ультрафиолету, но и привлекательным внешним видом, который максимально точно передает цвет и структуру древесины. Двери, покрытые экошпоном, на первый взгляд, неотличимы от тех, которые облицовываются натуральным материалом.

Эмаль. Окрашивание дверей краской – это один из самых простых вариантов декорирования. Но в настоящее время производители используют высококачественные лако-красочные материалы, отличающиеся высокой износостойкостью и обеспечивающие удивительно равномерное и гладкое покрытие. Для защиты эмали от сколов, полотна дополнительно покрывают бесцветными двухкомпонентными лаками известных европейских концернов, которые образуют твердую и эластичную пленку, устойчивую к незначительным механическим повреждениям и неагрессивным моющим средствам.

Натуральный шпон – один из самых дорогих материалов для облицовывания дверного полотна. Обеспечивает двери благородный и эффектный вид, как и все натуральные материалы. Для защиты от повреждений, так же, как и эмаль покрывается лаком.

В завершение…

Конечно же, мы рассмотрели не все виды покрытий, но постарались отобрать основные, которые чаще всего встречаются на рынке межкомнатных дверей. Надеемся, что наш небольшой экскурс позволит быстро сориентироваться и подобрать оптимальный вариант, как по качеству, так и по цене. Предварительно посмотреть предлагаемые наиболее популярными фабриками Украины модели вы сможете, перейдя по ссылке https://dvernoyolimp.com.ua/catalog/ на страницы онлайн-каталога компании "Дверной Олимп".

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