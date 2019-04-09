Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Миф или реальность: рассол помогает при занятиях спортом

Сегодня, 14:17

"Сегодня" предложил спортсменам попробовать американское ноу-хау для восстановления после тренировок – что говорят врачи

Миф или реальность: рассол помогает при занятиях спортом Украина "Сегодня" предложил спортсменам попробовать американское ноу-хау для восстановления после тренировок - что говорят врачи

Мы уже писали о меню для восстановления после тренировок, но теперь среди спортсменов США все большую популярность набирает новый чудо-продукт, который якобы помогает восстановиться после тяжелых тренировок – обычный рассол. В Америке его скупают ведрами, отдавая за небольшой контейнер 3 доллара, а за ведро 45 "зеленых".

Съемочная группа "Сегодня" направляется в спортклуб: хотим разобраться, действительно ли рассол обладает такими удивительными свойствами. Впрочем, почти сразу нас ждет разочарование: тренер Вадим Акимкин называет все это сказками.

"Рассол, конечно же, не помогает в спорте, ни восстанавливаться, ни улучшает пищеварение. Для соревнующихся спортсменов это категорически запрещено. И лучше, конечно, спортсменам этим не заниматься", – говорит он.

Но нас это не останавливает: предлагаем рассол посетителям клуба. Один из них, Роман, советует во время тренировок употреблять воду. Но соглашается попробовать и наш напиток.

Далее нас постигла одна лишь неудача – люди наотрез отказывались от "огуречного чуда".

А вот у спортсмена Владимира – свой рецепт восстановления после физических нагрузок: хороший сон и хороший секс.

Чуть позже "чудо-напиток" рискует попробовать и Святослав.

"Чувствую витамины в нем. Рассол? Уксуса много", – резюмирует он.

Рассол действительно помогает восстановиться спортсменам, особенно участникам длительных забегов, утверждает диетолог Александр Кущ.

"При длительных аэробных нагрузках человек теряет очень большое количество воды. И самый важный микроэлементами, который человек теряет в процессе тренировки – это натрий. Натрий в избытке находится как раз вот в таких солевых растворах. То есть в общем-то это не новая практика", – сказал эксперт.

Впрочем, как и любыми лекарствами, рассолом лучше не злоупотреблять, ведь он задерживает воду в организме. Поэтому, прежде чем восстанавливать таким образом солевой баланс, следует посоветоваться с врачом.

Напомним, ранее врач-нарколог рассказал "Сегодня", как рассол помогает при похмелье.

Кроме того, тренер фитнес-центра TsarskyCityResort Анзор Накаев и диетолог Карина Дейнеко привели десять главных мифов о спортивных занятиях и похудении.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег спорт, упражнения, рассол, тренировка, спортзал

Вы сейчас просматриваете новость " Миф или реальность: рассол помогает при занятиях спортом". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как делать планку: основные правила выполнения упражнения

14 марта, 08:01

Узнайте, как научиться стоять в планке для красивой фигуры

Как убрать живот до весны: эффективные методы

21 февраля, 13:45

Узнайте, как быстро убрать живот в канун весенних праздников

Как похудеть в лице и шее: ТОП-10 полезных упражнений

11 января, 13:15

Узнайте, как похудеть в лице в домашних условиях быстро и эффективно

Аквааэробика: чем полезен фитнес на воде

14 января, 14:30

Это отличное решение для тех, кто не хочет плавать, но все-таки рвется в бассейн

ТОП-5 упражнений для красивой осанки

17 января, 10:00

Эффективные упражнения для хорошей и ровной осанки спины

Как накачать грудные мышцы: эффективные упражнения

21 января, 14:55

Узнайте, как быстро накачать мышцы груди, рук, спины в домашних условиях

Самые «горячие» сыночки звездных отцов

​7 продуктов, которые вызывают головную боль

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Екатерина Климова похвасталась видео на пляже Израиля

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Мыться каждый день - вредно

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной

Мужчины, которых природа наградила нестандартной внешностью. Фото
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы