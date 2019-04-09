Миф или реальность: рассол помогает при занятиях спортом

"Сегодня" предложил спортсменам попробовать американское ноу-хау для восстановления после тренировок – что говорят врачи

Миф или реальность: рассол помогает при занятиях спортом 2019-04-09T14:17:14+03:00 Украина "Сегодня" предложил спортсменам попробовать американское ноу-хау для восстановления после тренировок - что говорят врачи

Мы уже писали о меню для восстановления после тренировок, но теперь среди спортсменов США все большую популярность набирает новый чудо-продукт, который якобы помогает восстановиться после тяжелых тренировок – обычный рассол. В Америке его скупают ведрами, отдавая за небольшой контейнер 3 доллара, а за ведро 45 "зеленых".

Съемочная группа "Сегодня" направляется в спортклуб: хотим разобраться, действительно ли рассол обладает такими удивительными свойствами. Впрочем, почти сразу нас ждет разочарование: тренер Вадим Акимкин называет все это сказками.

"Рассол, конечно же, не помогает в спорте, ни восстанавливаться, ни улучшает пищеварение. Для соревнующихся спортсменов это категорически запрещено. И лучше, конечно, спортсменам этим не заниматься", – говорит он.

Но нас это не останавливает: предлагаем рассол посетителям клуба. Один из них, Роман, советует во время тренировок употреблять воду. Но соглашается попробовать и наш напиток.

Далее нас постигла одна лишь неудача – люди наотрез отказывались от "огуречного чуда".

А вот у спортсмена Владимира – свой рецепт восстановления после физических нагрузок: хороший сон и хороший секс.

Чуть позже "чудо-напиток" рискует попробовать и Святослав.

"Чувствую витамины в нем. Рассол? Уксуса много", – резюмирует он.

Рассол действительно помогает восстановиться спортсменам, особенно участникам длительных забегов, утверждает диетолог Александр Кущ.

"При длительных аэробных нагрузках человек теряет очень большое количество воды. И самый важный микроэлементами, который человек теряет в процессе тренировки – это натрий. Натрий в избытке находится как раз вот в таких солевых растворах. То есть в общем-то это не новая практика", – сказал эксперт.

Впрочем, как и любыми лекарствами, рассолом лучше не злоупотреблять, ведь он задерживает воду в организме. Поэтому, прежде чем восстанавливать таким образом солевой баланс, следует посоветоваться с врачом.

Напомним, ранее врач-нарколог рассказал "Сегодня", как рассол помогает при похмелье.

Кроме того, тренер фитнес-центра TsarskyCityResort Анзор Накаев и диетолог Карина Дейнеко привели десять главных мифов о спортивных занятиях и похудении.

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