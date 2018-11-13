Минобразования изменило правила регистрации на ВНО

Согласно обновленным правилам регистрации на Внешнее независимое оценивание школьники, желающие пройти ВНО, должны будут предоставить ID-карту. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"В частности, школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты... Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание", – сообщают в ведомстве.

В правилах выделено несколько категорий лиц, которые могут использовать для регистрации другие документы – так, лица, проживающие на оккупированных территориях, могут обойтись свидетельством о рождении, иностранцы и лица без гражданства – копией паспорта или документа, удостоверяющего личность, беженцы – копией справки об обращении за защитой в Украине.

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Кроме того, лица с оккупированных территорий, являющиеся учащимися образовательных заведений на подконтрольной Украине территории, в случае утери удостоверяющего личность документа без возможности его восстановить, могут предоставлять справку от учебного заведения с фотографией.

Все остальные граждане Украины обязаны подавать для регистрации исключительно паспорт.

"Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования. Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые 2019 планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса", – подчеркивают в министерстве.

Напомним, по итогам тестов ВНО в 2018 году выяснилось, что лучше всего у нас знают биологию, хуже всего — математику, а французский и испанский пришли сдавать единицы в масштабах страны.

Как известно, в 2018 году ВНО сдавали по трем из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, география, биология, химия, физика, английский, испанский, немецкий и французский языки. Максимальные 200 баллов по результатам ВНО получили 210 выпускников.