Минздрав предупредил украинцев о трех штаммах гриппа в новом эпидсезоне

Сегодня, 01:03

В Украине уже перерегистрированы вакцины против гриппа

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Министерство здравоохранения обнародовало названия штаммов гриппа, которые согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне.

Согласно сообщению, в эпидсезон заболеваемости гриппом, который продлится с октября 2018 года по май 2019 года, украинцам, вероятно, будут угрожать вирусы, подобные A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09, A/Singapore/INFIMH-16- 0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017.

В рамках подготовки к эпидсезону 2018-2019 вакцины соответствующего штамового состава против гриппа уже прошли перерегистрацию.

"Ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы относительно третьей вакцины находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", – добавили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что вакцинация является самым надежным методом профилактики заболевания гриппом. В предыдущей эпидсезон в Украине было зафиксировано семь смертей от гриппа. Ни один из пациентов не был привит от гриппа.

Согласно статистике, ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ.

Ранее мы писали о том, что эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний наблюдалась и прошлой осенью, однако тогда эпидемиологический порог превышен не был.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИ: медики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.
грипп, ОРВИ, Минздрав, вакцинация, вакцина, вирусы

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Источник:

"Сегодня"

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