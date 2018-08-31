Минздрав Украины пытается запретить ввоз лекарств из России – Супрун

На данный момент полностью ограничить импорт российской фармпродукции не получается – с начала года Украина потратила на российские лекарства 9,669 млн долларов

За год Украина практически на треть снизила объемы импорта лекарств российского производства, заявила глава украинский министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Глава Минздрава отметила, что, "фабрика кремлевских фейков" назвала Украину крупнейшим импортером российских лекарств и озвучила сумму, на которую было закуплено медпрепаратов с начала года – 60,6 млн долларов.

"Естественно, это ложь. По информации Государственной службы статистики Украины в 2018 году (за январь-июнь) импорт российской фармацевтической продукции составил всего 9,669 млн долларов", – пишет Супрун на своей странице в Facebook, утверждая, что данная сумма составляет лишь 1,05% от общего объема импорта лекарств.

По ее словам, после оккупации Крыма и после начала войны против Украины продажа российских лекарств стала стремительно падать.

"Если сравнивать первые 6 месяцев 2018 и 2017 годов, то объем импорта фармацевтической продукции из России снизился на 31,7% (в денежном эквиваленте)", – сообщила министр.

Уляна Супрун добавила, что путем внесения правок в украинское законодательство ее ведомство добивается полного запрета на ввоз фармпродукции, которые были произведены в России, или правами на которые обладает страна-агрессор.

Согласно данным, которые опубликовала министр, в 2013 году объем импорта фармпродукции из России составлял 101,724 млн долларов, в 2014-м – 77,934 млн, в 2015-м – 42,545 млн, а в 2016 и 2017 годах – $35,415 млн и $29,794 млн соответственно. В 2012 году Украина импортировала из России фармацевтической продукции на сумму в $176, 83 млн.

Напомним, что с февраля в Украине подорожали медицинские препараты.

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